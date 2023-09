Gino Lisa, 32735 passeggeri da Gennaio ad Agosto 2023

Flusso dati che va poi analizzato sui movimenti complessivi che vedono ben 654 voli nazionali, 69 voli internazionali e ben 588 voli di Aviazione Generale per un contributo economico importante soprattutto per le casse di Aeroporti di Puglia Spa. Gli ultimi tre mesi dell’intervallo, Giugno, Luglio e Agosto hanno avuto numeri rilevanti di passeggeri, ben al di sopra della quota 6000, merito anche dell’aggiunta, alle prime tratte di Torino e Milano, di quelle stagionali di Verona e Catania, con la scommessa del volo per Mostar, nell’ottica di quel ponte per soddisfare la domanda di turismo religioso anche se verso l’estero.