Indagato per revenge porn, “diffuse l’audio della notte di intimità con Zaniolo”

ROMA – Un ragazzo di venti anni è indagato dalla Procura di Roma con l’accusa di revenge porn per avere inoltrato ad alcune persone degli audio in cui una ragazza raccontava di una notte di intimità trascorsa con l’allora giocatore della Roma Nicolò Zaniolo.

La notizia è anticipata oggi dal Corriere della Sera.

Gli audio, quattro in tutto, sarebbero stati inoltrati in un primo momento dalla stessa ragazza in una chat di amici la mattina dopo il presunto incontro col giocatore. Nella chat c’è il giovane ora indagato che secondo l’accusa avrebbe poi a sua volta inoltrato le registrazioni ad altre persone. Gli audio diventano virali al punto che circolano sul web.

Ora la vicenda da goliardica e ‘virale’ però è finita in Procura con un fascicolo per revenge porn: procedimento che sarebbe scaturito da una denuncia della ragazza che sostiene di non avere mai autorizzato la circolazione degli audio. Lo riporta l’agenzia Ansa.