Ladra del Foggiano denunciata a Termoli: responsabile di vari furti aggravati

TERMOLI – Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Termoli, a conclusione di articolata attività investigativa, ha denunciato in stato di libertà una donna residente a San Severo (FG), responsabile del reato di evasione e di vari furti aggravati, consumati nel periodo tra maggio e agosto di quest’anno ai danni di due punti vendita di una nota catena di distribuzione di prodotti per la casa, entrambi ubicati nella cittadina adriatica.

In particolare, durante il mese di luglio scorso, il responsabile di uno dei due esercizi commerciali ha denunciato presso gli uffici del Commissariato un furto commesso da una donna che si era allontanata a bordo di un’autovettura della quale sono stati forniti alcuni dettagli in sede di denuncia. Grazie anche all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza del negozio, relative all’episodio specifico, nonché sulla base del raffronto con ulteriori elementi in possesso degli uomini del Commissariato, è stato possibile per gli Agenti risalire all’identità della responsabile ed attribuirle anche altri episodi di furto avvenuti sia presso il medesimo negozio che in un altro esercizio della stessa catena nei mesi precedenti.

Da ulteriori accertamenti esperiti, inoltre, è risultato che la donna, all’epoca della commissione dei reati, era sottoposta alla misura cautelare della detenzione domiciliare nel Comune di residenza, per cui la medesima è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria oltre che per furto aggravato anche per il reato di evasione.