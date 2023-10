Manfredonia, ingresso gratuito nel Castello e Parco Archeologico di Siponto

Il Parco Arco Archeologico di Siponto sarà aperto dalle 09:00 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 17:30).

Al Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia sono custoditi reperti molto particolari come una preziosa spada a lingua da presa dell’età del Bronzo (in foto) visibile nella sala 2 del Museo, nella sezione dedicata al racconto delle principali innovazioni tecnologiche del II millennio a.C., quando il bronzo diventa il materiale più usato per fabbricare pregiati oggetti di metallo.