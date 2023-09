Paolo Berlusconi: “Famiglia sempre al fianco di Forza Italia”

MILANO – “Al fine che non vengano travisate le mie parole, desidero precisare che per quanto mi riguarda, e credo che in tal senso si siano già espressi anche i figli di mio fratello, noi come famiglia Berlusconi siamo e saremo al fianco di Forza Italia per quanto consentitoci dall’attuale legge sul finanziamento ai partiti”. E’ quanto si legge in una nota di Paolo Berlusconi.

“Nel contempo – prosegue il fratello del fondatore di Forza Italia – mi aspetto e mi auguro che tutti i parlamentari di Forza Italia contribuiscano al sostentamento economico del loro partito, come già previsto e come ha sempre auspicato mio fratello Silvio”. Lo riporta l’agenzia Ansa.