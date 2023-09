Puglia, fugge dopo essere stato ferito: 35enne pregiudicato arrestato

TARANTO – Questa notte il personale della Squadra Volante è stato allertato dai colleghi della Sala Operativa 113 per l’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco in centro città tra alcune persone a bordo di tre scooter. Rintracciati immediatamente dalle pattuglie, approfittando dell’alta velocità, due scooter sono riusciti a far perdere le proprie tracce imboccando pericolosamente anche alcune strade contromano.

La terza moto, con a bordo una sola persona, dopo un rocambolesco inseguimento, è stata bloccata dall’intervento sinergico di due auto della Volante che lo hanno di fatto accerchiato. I poliziotti impegnati nell’inseguimento sono scesi dall’auto e sono riusciti a bloccare il fuggitivo nonostante il suo comportamento a dir poco ostile.

L’uomo, un pluripregiudicato tarantino di 35 anni, è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale SS. Annunziata perché attinto al braccio da un colpo di arma da fuoco.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il 35enne è stato arrestato perché presunto responsabile dei reati di resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Taranto, sono in corso da parte degli investigatori della Squadra Mobile ulteriori indagini finalizzate a definire la dinamica della vicenda e le motivazioni sottese.

Il 35enne, dopo le dimissioni dall’ospedale, è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale.