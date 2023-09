Puglia, mostra film porno al nipote 12enne per ricevere atti sessuali

LECCE – Nonno ultrasettantenne accoglieva in casa il nipote di dodici anni per mostrargli video pedopornografici al chiaro scopo di indurlo a compiere e ricevere atti sessuali. Il giudice Sergio Mario Tosi, durante l’udienza preliminare che si è svolta nella giornata di oggi, ha disposto il rinvio a giudizio per l’uomo residente nel Capo di Leuca.

La prossima udienza è stata fissata per il mese di dicembre 2023 presso il Tribunale monocratico di Lecce.

L’imputato, attualmente 75enne, è assistito e difeso dall’avvocato Federico Martella. Dovrà rispondere di corruzione di minore aggravata dall’esistenza di legami parentali e reiterata nel tempo con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. Lo riporta quotidianodipuglia.it.