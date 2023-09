Tentato omicidio e porto abusivo d’arma da taglio: individuato minorenne

TARANTO – La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto ha disposto la notifica dell’invito per la presentazione di persona sottoposta ad indagini nei confronti di un minore presunto responsabile dei reati di tentato omicidio e porto abusivo d’arma da taglio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, lo scorso 20 luglio, in via Sciabelle, il giovane, per motivi di viabilità, avrebbe accoltellato all’addome ed al fianco un tarantino di 36 anni: i colpi inferti non avevano intaccato organi vitali per puro caso.

La profonda conoscenza del territorio, le attente analisi dei sistemi di video sorveglianza presenti nella zona e il paziente ascolto delle numerose persone presenti hanno consentito agli investigatori della Squadra Mobile di individuare il presunto responsabile, il quale, subito dopo, approfittando della confusione, aveva fatto perdere le proprie tracce dileguandosi a bordo di uno scooter.

La raccolta dei dati investigativi e la valutazione positiva degli stessi, consentiva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di emettere il provvedimento prima citato. Si ribadisce che vige il principio della presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva.