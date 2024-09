Una tragedia ha scosso la comunità di Santa Maria degli Angeli e quella di Assisi: Gaia Pagliuca, 23 anni, è morta dopo tre giorni di ricovero presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. La giovane si era sentita male lo scorso 26 settembre mentre si trovava in uno studio dentistico a Petrignano per sottoporsi a un trattamento odontoiatrico. Durante la visita, Gaia ha subito un arresto cardiaco e, nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118 giunti sul posto con un elisoccorso, le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate.

Il personale medico ha tentato a lungo di rianimare la giovane sul luogo dell’emergenza, ma la situazione è rimasta critica, tanto che è stato necessario il ricovero d’urgenza presso l’ospedale perugino. Dopo tre giorni di lotta tra la vita e la morte, il cuore di Gaia ha smesso di battere nella giornata di domenica 29 settembre, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari e la comunità che la conosceva.

Gaia Pagliuca si era laureata appena qualche mese fa, il 12 luglio, presso lo IED di Roma, l’Istituto Europeo di Design. La giovane, che avrebbe compiuto 24 anni il prossimo maggio, amava viaggiare, come dimostrano le numerose foto pubblicate sul suo profilo Instagram, tra cui uno scatto recente in cui sorrideva felice mentre celebrava il suo 22esimo compleanno.

La notizia della morte della giovane ha scatenato una profonda commozione, in particolare nella sua città natale, Santa Maria degli Angeli, frazione di Assisi, dove Gaia risiedeva con la famiglia. La sindaca di Assisi, Stefania Proietti, ha voluto manifestare il suo cordoglio attraverso un messaggio diffuso sui social: “In questo momento tragico per tutta la comunità, non possiamo che stringerci attorno ai familiari della giovane, interpretando il dolore dell’intera città di Assisi e in particolare di Santa Maria degli Angeli, dove Gaia viveva con la famiglia. Sconvolti dal dolore, possiamo solo dire che non lasceremo soli i familiari e gli amici”.

Il cordoglio per la scomparsa di Gaia ha toccato profondamente non solo la comunità locale, ma anche coloro che l’avevano conosciuta e apprezzata negli anni dei suoi studi. Molti amici e conoscenti hanno voluto ricordarla con messaggi di affetto e stima, condividendo sui social immagini e parole che celebrano il suo spirito solare e la sua grande passione per la vita.

Nel frattempo, la Procura di Perugia e i Carabinieri hanno avviato un’inchiesta per cercare di chiarire le circostanze che hanno portato al decesso della giovane. Gli inquirenti stanno cercando di capire se l’arresto cardiaco subito da Gaia possa essere stato causato da un malore improvviso, legato magari a una patologia pregressa non diagnosticata, oppure se vi siano responsabilità riconducibili a terzi, in particolare in relazione al trattamento odontoiatrico a cui la ragazza si era sottoposta.

È stata disposta l’autopsia sul corpo della giovane, che potrebbe fornire elementi utili a stabilire con esattezza le cause della morte. I risultati degli esami autoptici saranno cruciali per far luce su una vicenda che, al momento, presenta ancora molti interrogativi. La famiglia della ragazza è comprensibilmente sconvolta e chiede che venga fatta piena chiarezza su quanto accaduto.

I funerali di Gaia Pagliuca saranno celebrati nei prossimi giorni a Santa Maria degli Angeli, dove la comunità si prepara a dare l’ultimo saluto a una ragazza che, a soli 23 anni, aveva ancora tutta la vita davanti. Un dolore immenso, che ha colpito non solo i suoi familiari, ma anche amici, compagni di studi e semplici conoscenti, uniti nel ricordo di una giovane donna dal cuore grande e dall’animo gentile.

Mentre proseguono le indagini per fare luce sulle cause della sua morte, resta il ricordo di una vita spezzata troppo presto, che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi l’ha conosciuta e amata.

