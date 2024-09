CERIGNOLA (FOGGIA) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 13:00 per liberare dall’abitacolo il conducente di un’auto finita ribaltata sulla SP62 Trinitapoli-Cerignola.

In via di accertamento le cause dell’incidente.

A causa delle gravi ferite riportate, l’uomo è stato trasferito in ospedale in elisoccorso.

L’incidente sarebbe lungo la strada provinciale 62 che collega Trinitapoli e Cerignola.

Un’automobile si è ribaltata ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Barletta per salvare la persona che era rimasta incastrata tra le lamiere del proprio veicolo.