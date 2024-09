LIVORNO. «Le targhe dei furgoni te le rimandiamo noi e poi ce le fai avere da zio Mario, ok?».

È uno stralcio d’intercettazione, non certo l’unico, captato dai carabinieri del nucleo investigativo di Livorno durante le lunghe e complesse indagini avviate per sgominare la banda dei “furgoni”, le sei persone arrestate due giorni fa che – secondo l’accusa – avrebbero messo in pratica una macchina organizzatissima, e consolidata, in grado di rubare 40 mezzi pesanti (oltre a una Fiat Panda) fra Livorno (16), Vicarello (uno), Pontedera (tre), Empoli (tre), Scandicci (uno), Sesto Fiorentino (uno), Cascina (quattro), Pisa (cinque), Calcinaia (uno) e Forte dei Marmi, in Versilia, dove è sparito una Fiat Ducato, per riciclarli in Polonia.

Altri sono stati sottratti, invece, fuori regione: fra Ravenna, San Marino, Pesaro e Gabicce Mare.

L’intercettazione

Ed è proprio con un imprenditore polacco, stando alla ricostruzione degli inquirenti, che starebbe parlando uno degli indagati.

È il sessantaseienne C. M. (originario di Lucera, in provincia di Foggia, e residente a Termoli, in Molise), che all’alba di venerdì scorso gli uomini comandati dal maggiore Guido Cioli, insieme ai colleghi di Campobasso, lo hanno portato in carcere.

I veicoli rubati avrebbero fatto la spola fra l’Italia e la Polonia, attraversando il confine di Stato a Tarvisio.

Gli investigatori, infatti, hanno ricostruito il percorso sia con i pedinamenti, che con le analisi delle celle telefoniche.

Gli indagati

Oltre a M., i militari dell’Arma hanno arrestato nel Foggiano il quarantacinquenne M. C., il trentasettenne A. D., il trentaduenne M. G. C. e il ventitreenne A. M., tutti originari del comune pugliese di Cerignola e ritenuti responsabili dei reati di furto pluriaggravato, autoriciclaggio, falsità materiale commessa dal privato e uso di atto falso.

I quattro – stando alle valutazioni del pubblico ministero Massimo Mannucci – si sarebbero occupati materialmente di rubare i furgoni, appostandosi fuori dai locali e dalle aziende per poi agire con estrema rapidità, aprendo le portiere e manomettendo le centraline dei mezzi e i localizzatori gps per non essere rintracciati.

Con loro, in manette, pure il cinquantacinquenne A. N. (l’unico dei cinque che non è in carcere, ma ai domiciliari, nato a Manfredonia, in Puglia, e residente nel comune di Palata, in provincia di Campobasso).

Quest’ultimo estraneo ai furti, è chiamato in causa per la successiva “esportazione” dei veicoli all’estero, in Polonia, e sono indagati per riciclaggio, falsità materiale commessa dal privato e uso di atto falso.

Il reato di riciclaggio è stato ipotizzato anche per C. e M..

Il deposito

L’indagine non è comunque finita: sono in corso ulteriori approfondimenti sia sull’imprenditore polacco che avrebbe ultimato i lavori sui furgoni da ripulire – trenta sono Iveco Daily – sia sul deposito di Lavaiano, nel comune di Casciana Terme, dove sono state trovate delle targhe e che probabilmente era un centro di “pulizia” dei veicoli.

Lo riporta iltirreno.it