MANFREDONIA (FOGGIA) – Nell’ambito della campagna di scavi in corso nell’area archeologica di Siponto (Manfredonia), condotte dalle Università di Bari e di Foggia, su concessione del

Ministero della Cultura, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, la Direzione regionale Musei nazionali Puglia, domenica 6 ottobre si svolgerà l’Open Day degli scavi, grazie al patrocinio del Comune di Manfredonia e della Diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo e alla collaborazione di numerose associazioni e realtà culturali. Il supporto organizzativo è fornito dalla Associazione ArcheoSipontum APS.

In occasione dell’Open Day sarà eccezionalmente pedonalizzata la strada che divide in due l’area archeologica e pertanto sarà possibile raggiungere gli scavi a piedi e in bicicletta: una straordinaria maniera per anticipare quanto si spera si possa realizzare stabilmente in un futuro non troppo lontano.

Nell’arco della giornata si svolgeranno numerose visite guidate agli scavi per i cittadini e i turisti a cura degli archeologi.

Si potranno così conoscere le novità della campagna di scavi in corso, in particolare un ampio tratto delle mura urbiche nei pressi dell’anfiteatro romano, di cui è visibile una parte del muro perimetrale, la chiesa medievale e il cimitero individuati nell’area un tempo occupata dall’anfiteatro.

Ci saranno inoltre laboratori e attività didattiche, tra cui uno scavo simulato per i più piccoli e i Musici itineranti di Camerata Mvsica Antiqva.

Info e programma: https://mag.unifg.it/…/cera-una-volta-siponto-openday