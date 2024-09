FOGGIA – In questi giorni anche dalla Puglia è visibile la cometa di Tsuchinshan-Atlas, soprannominata la cometa del secolo. Lo spettacolo celeste è stato fotografato già nel Salento, nel Gargano e nel Tarantino mentre illumina i cieli dell’alba, regalando uno spettacolo mozzafiato. La cometa fino ad ora era visibile solo dall’emisfero australe, ma dopo il 9 ottobre, se le condizioni lo permetteranno, sarà visibile ad occhio nudo anche in quello boreale. I primi scatti sono stati infatti realizzati con attrezzature professionali, perché al momento la cometa è ancora poco visibile.

Qui la cometa (nome completo C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS) all’alba a Laterza, nello scatto di Francesco Ribecco.

Nello scatto di Gianluca Belgrado, invece, la cometa sorvola i cieli di Casarano, nel Leccese.

Infine, lo scatto a opera di Nunzio Micale viene da Vieste, ancora una volta all’alba, verso le cinque di mattina.

Osservata per la prima volta in Cina nel 2023, quella di Tsuchinshan-Atlas è una cometa non periodica (ossia con orbita iperbolica) che arriva da luoghi molti remoti, probabilmente si sta affacciando per la prima volta nel Sistema Solare.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it