Foggia. Si è tenuto, complice l’ ottima giornata di sole, macchiata qua e là da batuffoli bianchi nel cielo quasi sgombro da nubi minacciose”, nelle mattinate di sabato 28 e domenica 29 settembre 2024, nella ormai consolidata e sublime cornice dell’ Archivio di Stato nel Capoluogo Dauno, adiacente all’ altrettanto cornice storica di Palazzo Dogana, che funge quasi da “madre calda e accogliente che protegge i suoi figli dalle tempeste della vita quotidiana”, il consueto appuntamento con le G.E.P. (Giornate Europee del Patrimonio).

Un modo per mantenere sempre accesa la fiamma del Ricordo. Dove voglio andare, che tipo di persona voglio diventare. Il viaggio non come meta ma come il..durante, le singole “orme delle scarpe” che ci conducono al traguardo.

Tema di quest’anno: “Patrimonio in cammino”.

All’iniziativa hanno preso parte giovani e meno giovani sempre affascinati nel conoscere la storia della propria città.

All’ interno allestito, in modo scrupoloso e quasi maniacale, grazie all’ aiuto attento e laborioso degli Assistenti di Vigilanza appositamente preparati e formati, con dedizione e sempre col sorriso, percorso storico-documentale, sublime e allo stesso tempo, per le modalità con cui ha dato possibilità ai fruitori di essere letto, accattivante e coinvolgente dal titolo: “Sentieri di carta: Viaggio della Transumanza”.

Accattivante, in quanto ha cercato di far emergere, in chi guarda, emozioni rimaste lì nascoste ad impolverarsi per troppo tempo.

Coinvolgente, in quanto ha destato attenzione anche da parte di quei visitatori magari non sempre “avvezzi” a queste tipologie di argomenti.

Sviscerato anche, nella Sala Studio “Giovanni Zarrilli”, Funzionario Archivista che ha ricoperto, tra i tanti ruoli, la carica di Direttore dell’Archivio di Stato di Campobasso dal Febbraio del 1954 fino al Settembre del 1969, luogo di ritrovo di giovani studiosi ma anche di chi, se pur per poche ore, vuole staccare la spina dal rombo caotico di ogni giorno, excursus sulla Migrazione Stagionale delle greggi dalle rigide zone collinari verso le miti pianure, dichiarata P.C.I.U. (Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità nel 2019), composto da mappe, libri squarciafogli in cui venivano indicate le varie transazioni tra agricoltori e acquirenti, carte topografiche, da quelle realizzate in modo quasi dozzinale per la mancanza di strumentazioni di misura, a quelle di fine ottocento, realizzate su scala, proprio per delimitare in modo certosino quasi, le demarcazioni tra i terreni, evitando così futili diatribe tra agricoltori e proprietari terrieri.

Antica pratica pastorale che si snoda amabilmente, come una tela immaginaria quasi già preimpostata di vie erbose: i tratturi.

Tratturi che testimoniano, a loro volta, oggi come in un passato sicuramente non troppo lontano, il rapporto equilibrato e ormai consolidato, avvolte fatto di luci e ombre, tra Uomo e Natura.

Praticata già dai Sanniti e Romani, la Transumanza si “modernizza” con gli Aragonesi.

Alla fine del quattrocento Alfonso d’Aragona regolamenta, sotto il profilo normativo e organizzativo, la rete dei tracciati utilizzati per lo spostamento delle greggi, conferendo quell’assetto territoriale che è poi giunto fino a nostri giorni.

Itinerario di carta che, sminuzzandosi tra le preziose cartografie della Reintegra dei Tratturi e della Dogana delle pecore, racconta, con l’ausilio di foto inedite, il viaggio dei pastori itineranti, un viaggio imprescindibile in termini storico-archeologico, antropologico, sociale e culturale per la memoria del nostro Territorio.

Filo conduttore: se vuoi che la Storia possa eclissarsi all’improvviso o per sempre…alimentala con una buona luce ogni giorno, fatta di studio attento, operoso, metodico e appassionato.

Marco Bonni’