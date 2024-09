FOGGIA – I fumetti giapponesi sbarcano a Foggia grazie ad una bella iniziativa della sezione comunale di AVIS, in collaborazione con il Festival del Nerd. Si tratta di due corsi gratuiti della durata di 80 ore, finanziati dal bando regionale Puglia Capitale Sociale 3.0 e che partiranno il prossimo 14 ottobre. Le lezioni si terranno in presenza presso la sede Avis di Foggia in Via Nazario Sauro, 1 e sono aperte a tutti gli interessati, senza costi di iscrizione o partecipazione. I partecipanti potranno ottenere un attestato ufficiale di frequenza al raggiungimento dell’80% delle presenze.

I DUE CORSI. In dettaglio, l’iniziativa prevede un corso di lingua giapponese, tenuto dal maestro Marco Adabbo, che offre un’immersione gratuita nella lingua e cultura nipponica. Le lezioni si svolgeranno ogni martedì e giovedì dalle 17:00 alle 20:00. Il secondo corso riguarda i fumetti e sarà condotto dal noto fumettista Giuseppe Guida. È un’occasione gratuita per apprendere le tecniche di disegno e narrazione visiva. Gli incontri si terranno ogni mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 20:00. Le iscrizioni ai corsi sono aperte e gratuite, ma i posti sono limitati. È quindi fondamentale confermare la propria partecipazione entro 48 ore dall’iscrizione, pena a perdita del posto. In caso di esaurimento posti, sarà possibile iscriversi alla lista d’attesa per le prossime edizioni. Questi corsi rappresentano solo la prima di tre edizioni gratuite pianificate, con le date delle prossime due in fase di definizione.

Per informazioni: +39 366 436 2264