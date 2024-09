Liburdi è secondo assoluto al Porta del Gargano

Modena, 30 Settembre 2024 – Chiusura in bellezza per Stefano Liburdi nella Coppa Rally ACI Sport di ottava zona, secondo assoluto al recente Rally Porta del Gargano bissando la piazza d’onore conquistata, a fine Luglio, ad un Roma Capitale da indubbio protagonista.

L’appuntamento pugliese vedeva il portacolori di Motor Valley Racing Division, in coppia con Valerio Silvaggi sulla Hyundai i20 Rally2 di Friulmotor, ritrovare ben presto lo smalto visto nella capitale, inserendosi in terza posizione assoluta al termine del primo crono del Sabato.

Nonostante un inciampo al calare della notte, la scelta di non montare la fanaliera supplementare, l’unica punta della scuderia di Modena diventava seconda forza in campo.

Al termine della prima frazione erano 21″2 a separarlo dall’idolo di casa Bergantino.

“Siamo partiti convinti e con tanta energia” – racconta Liburdi – “perchè volevamo riprenderci dopo l’opaca prestazione, ancora senza spiegazione per me, del Terra di Argil. Fin dalla prima prova siamo stati all’inseguimento di Bergantino, pilota di casa molto forte quindi un ottimo punto di riferimento per noi. Peccato per il finale del Sabato dove abbiamo deciso di partire senza fanaliera e questo ci ha penalizzato un po’. Potevamo fare sicuramente meglio.”

La Domenica partiva con un ottimo riscontro sulla “Telegrafo” con Liburdi ancora secondo al controllo stop ma questa volta con soli otto decimi a separarlo da Bergantino che, sulla successiva “Kalena”, vedeva annullarsi quasi del tutto il proprio vantaggio.

Il ceccanese, autore dello scratch, si avvicinava a soli 4″4 dalla leadership del locale che, ritrovata la retta via, tornava ad acquisire un margine di sicurezza su un Liburdi mai domo.

Tanta la soddisfazione al traguardo per lui, grazie ad una prestazione che riporta il sorriso e la consapevolezza di poter essere tra i migliori della zona quando la dea bendata guarda altrove.

Alla Domenica abbiamo gestito la seconda piazza” – aggiunge Liburdi – “perchè, pur essendoci avvicinati di tanto a Bergantino, sapevamo che sarebbe stato impossibile stargli davanti in casa. Siamo felici del risultato che abbiamo portato a casa al Porta del Gargano.”

Un secondo posto assoluto, in gruppo RC2N ed in classe R5 – Rally2, che consente a Liburdi di staccare il pass per una Finale Nazionale Coppa Italia Rally che diserterà a priori.

“Lo avevamo già detto da inizio anno” – conclude Liburdi – “che, se ci fossimo qualificati per la finale, non ci saremmo andati perchè non siamo d’accordo su come è stato studiato il regolamento di quest’anno dalla federazione. Ci godiamo quindi questo risultato, merito di tanti fattori. Iniziamo da Motor Valley Racing Division e dai nostri partners, sempre pronti a sostenerci per affrontare questo campionato. Grazie a Friulmotor ed a tutta la famiglia De Cecco, tutti tanto professionali quanto umani. È stato un 2024 soddisfacente per tutti noi.”

