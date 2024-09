Nel suggestivo scenario della Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto, tra i campi di papaveri che adornano il paesaggio di Manfredonia, una fusione unica tra arte fotografica e natura. Il tutto per un’opera che ha conquistato il secondo posto nella quattordicesima edizione del Concorso Amatoriale Fotografico “Momenti Armonici”. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Lina Taronna, originaria di Monte Sant’Angelo, per il suo scatto intitolato “Naturalmente donna”, che ha saputo catturare l’essenza del tema proposto dal concorso: l’armonia.

Il concorso, nato in memoria dei cari Saviano e Giuseppe Campanile, è giunto alla sua quattordicesima edizione e si è distinto per la sua capacità di esaltare i valori di genuinità e condivisione. Quest’anno, il concorso ha subito una grande perdita, con la scomparsa prematura dell’avvocato Giancarlo Caputo, membro della giuria, la cui mancanza si è fatta sentire profondamente. Tuttavia, l’organizzazione ha deciso di portare avanti l’evento, dando spazio alla partecipazione di nuovi e affermati talenti della fotografia.

La Fotografia di Lina Taronna: un ritratto di Armonia

Lina Taronna ha partecipato al concorso con una fotografia che non solo si distingue per la qualità tecnica, ma soprattutto per il profondo messaggio che trasmette. “Naturalmente donna” è un ritratto simbolico che pone la figura femminile (nell’immagine la sorella di Lina) in perfetta sintonia con l’ambiente naturale che la circonda, incarnando il concetto di equilibrio tra l’essere umano e la natura stessa. Il cromatismo e la costruzione dell’immagine sono stati evidenziati dalla giuria come i principali elementi di forza dell’opera, che ha saputo affascinare e coinvolgere il pubblico attraverso l’uso armonico delle tonalità e delle forme.

I giurati, tra cui l’ing. Cesare Comito e il dott. Giovanni Saladino, hanno elogiato la capacità di Lina di interpretare al meglio il tema del concorso. In particolare, hanno sottolineato come l’opera sia riuscita a fondere armoniosamente i vari piani compositivi: la delicatezza del paesaggio fiorito, i toni caldi dei papaveri e la figura femminile, posta al centro di questo universo di colori, si intrecciano dando vita a una visione che trasmette benessere e serenità.

Un concorso di valori e emozioni

Il concorso “Momenti Armonici” non è solo una competizione fotografica, ma rappresenta un punto di incontro per chi, attraverso l’obiettivo della macchina fotografica, vuole esprimere una visione del mondo caratterizzata dall’equilibrio, dalla pace e dall’armonia. Nonostante un’edizione inevitabilmente segnata dalla perdita di un membro della giuria, l’evento ha confermato il suo valore come piattaforma di scambio culturale, dove il talento fotografico si unisce a valori condivisi.

Il secondo posto di Lina Taronna – infermiera, da anni amante della fotografia – è un riconoscimento non solo alla sua abilità tecnica, ma anche alla sua sensibilità artistica, capace di cogliere e rappresentare una delle forme più pure di armonia: quella tra l’essere umano e la natura. La fotografia di Taronna, realizzata qualche anno fa in un campo di papaveri, trasmette un messaggio di serenità e bellezza naturale, con un linguaggio visivo che invita lo spettatore a immergersi in una dimensione di pace e contemplazione.

Il primo posto del concorso è stato assegnato a Rocco Scattino di Ferrandina (MT), con la sua opera “Luce e Pelle”, che secondo la giuria ha saputo trasmettere una profonda connessione tra le diverse figurazioni che si intersecano nell’immagine. Anche in questo caso, la giuria ha voluto premiare la capacità dell’autore di stimolare ed appagare la vista dello spettatore attraverso un raffinato gioco di luci e ombre, che evoca una sensazione di tranquillità.

La quattordicesima edizione del Concorso “Momenti Armonici” ha confermato, ancora una volta, quanto l’arte fotografica sia uno strumento potente per comunicare emozioni e per rappresentare visioni del mondo dove l’armonia è il filo conduttore. Lina Taronna, con il suo secondo posto, ha reso omaggio a questo spirito, dimostrando come la fotografia possa farsi veicolo di valori universali e di profonde riflessioni interiori.