Maxi tamponamento tra Barletta e Margherita dopo assalto a portavalori: 4 feriti

Questa mattina, sulla strada statale 16 bis, tra Barletta e Margherita di Savoia, si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto almeno sette veicoli, tra cui auto e camion, a causa di una tentata rapina a un furgone portavalori.

L’incidente ha provocato disagi alla circolazione e quattro persone sono rimaste ferite. Il personale del 118 è intervenuto prontamente, trasportando i feriti all’ospedale Dimiccoli di Barletta. Tre dei feriti sono stati classificati come codice giallo, mentre uno è stato segnalato in codice rosso, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la carreggiata in direzione nord.

Lo riporta l’ANSA.