Quando Manfredonia era una città turistica (fotogallery)

Fino agli anni ’60, prima del nefasto insediamento del Petrolchimico nella splendida piana di Macchia, dal mese di maggio e fino a settembre, a Manfredonia, soggiornavano nei nostri alberghi, turisti e vacanzieri provenienti non solo da tutte le regioni italiane ma anche da tutta Europa.

Voglio ricordare che in loco, già dalla fine dell’800, funzionava il Grande Hotel Excelsior, sito in via dell’Arcangelo, con vista sul mare, dove i forestieri, trascorrevano un periodo di vacanze nella nostra Città. E poi nei primi del ‘900, la costruzione dell’albergo-ristorante “Daniele” sulla piazzetta Mercato, che diede nuovo impulso al turismo locale. In seguito, fu costruito l’albergo “Italia” all’ingresso di Corso Manfredi, denominato “l’alberghe Tricolore”.

Negli anni ’40, il rinomato albergo “Cicolella” di Siponto. Negli anni ’50, l’Albergo S.Michele “u Scellerete” e il prestigioso “Hotel Gargano”.

A tal proposito, mi riferiva anni fa, Tonino Pesante, proprietario dell’elegante struttura turistica, che il suo albergo era meta per tutto l’anno di soggiorno di numerose comitive di stranieri. Alla fine degli anni ’60, voglio ricordare, l’hotel-ristorante Panorama del Golfo, l’Hotel Apulia e l’Albergo Casa del Villeggiante.

Poi ancora, gli altri alberghi: Svevo, S.Michele, Fittacamere Perla, Santa Maria, Ninfa Marina, Hotel Sipontum, senza contare le numerose case e i mini appartamenti, che molti proprietari fittavano ai forestieri, in ferie a Manfredonia, nel periodo estivo. Va rammentato, che Il mare sia a Manfredonia sia a Siponto era cristallino. Molti bagnanti, giornalmente, nei bassi fondali di Siponto, muovendo con il piede il fondo marino sabbioso, si divertivano, a pescare le telline “i cuquigghie” ed altri tipi di mitili, con l’utilizzo di piccoli guadini “i cuppe”. Altri vacanzieri invece, che soffrivano di reumatismi, nelle ore più calde della giornata, facevano le sabbiature “ce nfussevene nda rone bullende fine nganne, pa chepe da fore” (coprivano tutto il corpo con la sabbia), utilizzando la finissima e bollente sabbia di Siponto. Tra le cose caratteristiche, poi da serbare il ricordo, Il romantico treno gremito di bagnanti che arrivava fino alla stazione Città.

I vetturini che con le loro carrozze, erano impegnati continuamente al trasporto dei turisti e bagnanti agli stabilimenti balneari e agli alberghi. Lo “Chalet” al Castello e lo stabilimento balneare “La Sirenetta”, dove nelle ore serali, i vacanzieri in soggiorno in loco, indossavano eleganti abiti e si intrattenevano a ballare fino a tarda ora, al suono di talentuose orchestrine locali. Le arene cinematografiche: “L’Arena Giardino Pesante”, uno dei più grandi d’Europa (con 4.500 posti a sedere), il Cinema sempre all’aperto “Impero” e “l’Arena San Lorenzo”, sempre gremiti di pubblico, durante le proiezioni di film. Tutti, ahimè, poi finiti nell’oblio, come il Cine-teatro Pesante al coperto, che aveva 800 posti a sedere e il cinema “Vittoria”, sempre al coperto, con 400 poltrone per gli spettatori. Da menzionare, altresì, le esibizioni della gloriosa banda comunale cittadina, che già metà dell’’800 fino agli inizi degli anni ’50, nel periodo estivo, si esibiva tutti giovedì e tutte domeniche in Piazza del Popolo. Manfredonia, a livello turistico, era una Città incredibilmente viva. Ricordo che a Vieste (che alcuni chiamavano ancora Viesti), negli anni ’60, quando noi ragazzi, andavamo a fare i tornei di calcio estivi giovanili, c’era solo qualche albergo.

Sempre in quegli anni a Vieste, dopo la partita di calcio, all’imbrunire, mentre facevano ritorno a Manfredonia, assistevamo a uno spettacolo insolito e romantico. Sulla bellissima spiaggia di Vieste, centinaia di contadini in groppa ai loro asinelli e in fila indiana facevano ritorno in paese, dopo una giornata di duro lavoro in campagna. L’insediamento turistico, lungo la costa garganica iniziò nel 1962, allorquando Enrico Mattei, l’imprenditore italiano, fondatore dell’ENI, diede inizio al turismo sul Gargano, con la costruzione del prestigioso albergo “Pugnochiuso”. Invece, il primo albergo di Vieste, intitolato “Merinium”, fu costruito nel 1964. Successivamente Vieste, ebbe quel grande sviluppo turistico tuttora in auge, per la presenza ogni anno, nella ridente cittadina garganica, di milioni di turisti italiani e stranieri. Purtroppo, l’ENI a Manfredonia, alla fine degli anni ’60, ci fece un bel regalo, e decise irresponsabilmente, con la scusa del ricatto occupazionale, di installare il petrolchimico nella piana di Macchia.

A Manfredonia, in quegli anni, oltre al turismo estivo, c’era anche quello autunnale, che vide la presenza di numerosissimi cacciatori, che da Bologna ma anche da altre regioni (molti autorizzati dai nostri politici, altri a pagamento), venivano a “sparè vucille” a caccia nelle nostre paludi, dove, bisogna ricordarlo, avveniva la mattanza di migliaia e migliaia di uccelli stanziali e migratori.

A testimonianza, di quanto sopra detto, alla fine degli anni ’60, lavoravo come portiere di notte (tuttofare) presso l’Hotel Apulia. Ricordo che non solo in quell’albergo, ma anche negli altri Hotel locali, fino a prima di Natale, soggiornavano “appassionati” cacciatori bolognesi e non, che venivano in loco per puro divertimento (loro la chiamavano passione sportiva per la caccia) a fare strage di uccelli acquatici nelle nostre paludi. Sempre in quegli anni, funzionava in loco anche un alberghetto sotto il nome di “Hotel del Cacciatore”. Manfredonia in quegli anni, aveva tutte le carte in regola ed era un paese turistico.

Per la storia, voglio ancora ricordare, che in loco, già alla fine dell’’800, funzionavano due stabilimenti Balneari (De Marzo e Titta) costruiti in legno con sistema a palafitte sul mare, e installati in zona porto peschereccio. Successivamente, negli anni ’20, i due stabilimenti furono trasferiti in zona Spiaggia Castello, dove fu anche costruita la struttura balneare di “Tricarico”. I nostri stabilimenti balneari fino alla fine degli anni ’30, erano frequentati, da migliaia di bagnanti provenienti da Foggia e da vacanzieri che soggiornavano nel periodo estivo a Manfredonia. Dal 1939, con la nascita della Siponto balneare e la costruzione di numerose ville, iniziò il soggiorno estivo dei foggiani. Con la realizzazione successiva, sul litorale Sud di Manfredonia, di importanti villaggi turistici, dei quali voglio menzionare dalla fine degli anni ’70 e negli anni ’80, i villaggi turistici di: “Ippocampo”, “Scalo dei Saraceni”, “Sciale delle Rondinelle”, “Sciale degli Zingari”, “Persichetti”, ed altri costruiti negli anni.

In quegli anni, Siponto era considerata, uno dei centri di attrazione turistica, paragonata, per il flusso delle presenze e per importanza, persino a Taormina ed altre Riviere importanti dell’Adriatico. Sempre per la storia, nell’agosto 1948, la nascita dello Sporting Club a Siponto, diede nuovi stimoli al turismo di Siponto, con manifestazioni culturali e artistiche di livello nazionale. Negli anni ’50, vanno ricordati, infine, il centro balneare Baia Torre del Monaco di proprietà di Quitadamo “Capacciune”, sito in due bellissime cale lungo la costa verso Macchia, frequentato da numerosi turisti, italiani e stranieri. Ed infine, sempre negli anni ’60, sulla scogliera prima del Convento dei Monaci, lo stabilimento balneare del maestro pizzaiolo, “Prencipe” detto “Sfaille”, ultimo costruito in ordine di tempo, prima dell’avvento dell’Enichem.

Voglio rammentare, tra i locali all’aperto estivi, il Bar delle Rose, dove la sera fino a tarda ora, giovani locali (viveur) e forestieri in vacanza a Manfredonia, si intrattenevano gustando un gelato o bevendo bibite, ascoltando brani musicali al suono di un jukebox a gettoni. Prima di tutti, lo “Chalet Castello”, funzionante dal 1935 e il lido “La Sirenetta” (nel 1939) e successivamente il “Whisky a go go” (anni ’60-’70) di Siponto, locali di svago notturno. Va evidenziato, altresì, nei primi anni ’60, grazie all’intraprendente rag. Tonino Murgo, nasceva a Manfredonia una delle prime Aziende di Soggiorno e Turimo in Italia, sodalizio, che diede per anni grande impulso al turismo locale, con la promozione di manifestazioni varie e attività musicali e culturali di livello. Purtroppo, il ricatto occupazionale, e per colpa anche di amministratori locali e di parlamentari provinciali, poco lungimiranti, e la complicità anche dei nostri cugini montanari (che hanno pensato solo al loro tornaconto), alla fine degli anni ’60, fu insediato il deleterio Centro Petrolchimico, voluto in primis dall’ENI, che ha determinato uno scellerato cambio di destinazione futura per la comunità sipontina, cancellando, per anni il turismo a Manfredonia.

Premesso, che non sono contro le aziende che danno occupazione ai nostri giovani, ma perché prima della reindustrializzazione, non è stata eseguita la bonifica di tutta l’area inquinata dell’Enichem?. Dopo la chiusura nel tempo, di quasi tutti gli alberghi della nostra Città, e un lungo periodo di crisi turistica, va detto, che da alcuni anni, con la costruzione del prestigioso Hotel Manfredi dei fratelli Gelsomino, e, con la nascita di numerosi B & B di qualità, funzionanti sia a Manfredonia sia a Siponto e la valorizzazione del centro Storico, con iniziative intraprese da giovani ristoratori e gestori di locali pub di qualità, e all’impegno fattivo negli anni della Pro Loco Manfredonia, e quello di altre associazioni che si adoperano nel servizio di sostegno ai turisti, ha fatto sì, che la Città, dopo anni bui, pian piano, sta riacquisendo la mentalità turistica. Oltre all’attività dell’A.S.T. Manfredonia, che ha esercitato attivamente nel tempo, va evidenziata l’operosità della Pro Loco Manfredonia, che nel 2000, con Paolo Riccardi, gestore della cartolibreria “Il Papiro”, diede vita alla locale Pro Loco, poi coordinata da l’ins. Franco Russo, e successivamente gestita in modo professionale dalla sig.ra Rosmary Valenti. Quest’ultima, già collaboratrice attiva della locale A.S.T, per anni ha tenuto brillantemente l’incarico di Presidente della Pro Loco Manfredonia, nomina, con elezione, poi passata nel 2016, a Francesco Schiavone, che ha dato nuovi supporti alla locale Pro Loco, con brillanti iniziative atte alla ripresa del turismo nella nostra Città.

Va evidenziato, altresì, che da alcuni anni, l’importante e imponente costruzione del porto turistico “Marina del Gargano”, una eccellenza in Italia per le barche da diporto, ha dato nuovo impulso al turismo locale. Resta però da fare tanto, per ritornare agli antichi fasti, allorquando il TURISMO era di casa a Manfredonia e la nostra Città era considerata: “La Porta Gargano”. Il Turismo va organizzato e pianificato attraverso sinergie comuni, con progettazione di grandi eventi, con iniziative nell’accoglienza, nei servizi, nel tenere la Città pulita, nella ristorazione, nel soggiorno, predisponendo pacchetti turistici e con l’allestimento di manifestazioni culturali, gastronomiche, musicali e folcloristiche di livello. Valorizzando, altresì, il nostro patrimonio archeologico (tenendo aperti il prestigioso Museo Archeologico sito nel Castello Svevo-Angioino, l’antica Basilica di Siponto, la Cripta e la sua area archeologica, dove è possibile ammirare l’incredibile e originale manufatto in rete metallica, opera dell’arch. Edoardo Tresoldi, il Museo Etnografico di Siponto dedicato al Prof. Michele Melillo), in particolare nel periodo estivo e nei giorni festivi, allorquando è maggiore il flusso dei turisti. Organizzando, infine, con navette, percorsi culturali con visite agli Ipogei Capparelli, all’Abbazia di San Leonardo, ai nuovi scavi dell’anfiteatro di Siponto, al meraviglioso Museo dei Pompieri, allo storico Museo Diocesano. Per quanto concerne, invece, la valorizzazione paesaggistica, predisporre visite con accompagnatori, nelle zone umide, dando vita alla costruzione di nuove strutture e nuovi percorsi per la osservazione degli uccelli. Spero poi, che ci facciano riaprire il Centro Cultura del Mare, un contenitore culturale di grande livello, dedicato alla storia della marineria sipontina. Un’altra cosa da fare subito, è far funzionare i bagni pubblici, sempre chiusi, per mancanza di personale e tenere pulita la Città con la manutenzione costante del il verde pubblico. Altre iniziative da intraprendere, durante i mesi estivi, di organizzare tour turistici con visite alle grotte di mare lungo la costa garganica e pesca sportiva.

Il TURISMO, purtroppo, non si improvvisa, si organizza e si programma da un anno all’altro, anche con ambiziosi progetti, come quello, di destinare (ma la mia è puramente utopia di sognatore), tutta l’area del “Consorzio Agrario”, sita di fronte al porto turistico, alla realizzazione di un grande contenitore culturale con strutture atte a sostenere il TURISMO, evitando, quindi, in quella zona della Città, la costruzione delle solite e obbrobriose abitazioni di tipo civile. L’abbattimento, in via Palatella di quella case a dir poco fatiscenti, e poi in via Aldo Moro, quel “Muro di Berlino” che da tempo, è diventato ricettacolo di immondizia di ogni genere e orinatoio pubblico all’aperto, progettando la realizzazione di un vialone, che dia estetica alla nostra Città. Ed infine, la costruzione di una stazione per gli autobus di linea.

**Il presente articolo, non vuole essere motivo di polemiche, ma solo ricordare quello che un tempo è stato il turismo, nella nostra amata e bistrattata Città.

FOTOGALLERY FRANCO RINALDI