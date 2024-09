Re Manfredi Run: grandissimo Valerio Santoro, terzo posto assoluto

Si è disputata domenica 29 settembre sotto uno splendido sole d’autunno la tradizionale gara podistica di 10 km pianeggiante omologata Fidal, Re Manfredi Run, organizzata dalla società sportiva Manfredonia Corre.

Una gara che quest’anno è stata inserita nell’iniziativa nazionale “Sport e Salute #BeActive” al fine di promuovere uno stile di vita sano e consapevole attraverso lo sport. “Una collaborazione che è un passo significativo per tutta la comunità” come si legge sui profili social dell’evento “confermando l’impegno della Re Manfredi Run nel promuovere non solo l’attività fisica, ma anche valori di inclusione e benessere collettivo”.

Un evento sentito e partecipato, la cittadina garganica ha di fatto accolto per l ‘occasione più di 1000 runner provenienti da diverse zone della Puglia.

Presente con ben 32 atleti in gara anche l’associazione Polisportiva Eppe Merla che anche in questa occasione ha portato a casa degli ottimi risultati.

L’emozione più grande è stata regalata dal runner Valerio Santoro che ha conquistato il terzo posto assoluto con un crono di 33’11”, una soddisfazione che vale doppio in quanto il traguardo è stato raggiunto nel suo paese di origine.

“E’ stata un’altra bellissima domenica di sport, questa volta nella mia città natale” ha dichiarato Valerio Santoro “Una gara che ho iniziato a sentire sin da subito, con allenamenti fatti con la rabbia nelle gambe, tanto da spingere più del dovuto. Inoltre avevo un avversario in più in pista, il forte vento. Ma nonostante tutto sono riuscito a concludere la gara con un Personal Best di 33’11’, conquistando e soprattutto omologando il tempo sui registri Fidal sul 10.000 mt”.

Una gara riuscita anche grazie all’impeccabile organizzazione della società Manfredonia Corre che ha voluto premiare Valerio Santoro come Primo Manfredoniano in gara.

“Ringrazio la mia famiglia che anche domenica era ai bordi del percorso con me. Mio fratello e coach Dario Santoro, che mi allena con una grinta che ci contraddistingue dalla nascita. E grazie anche alla mia famiglia sportiva Polisportiva Eppe Merla che oggi, con ben 32 atleti, abbiamo tinto le strade di un bel verde speranza, siamo semplicemente stupendi”.

Tra gli altri ottimi podi conquistati dagli atleti della società sangiovannese quello di Davide Corritore, arrivato decimo assoluto e 3o di categoria in 35’23”.

Merito e applausi all’ottima prestazione del giovane Francesco Pio Roma arrivato primo di categoria in 40’56”.

Ottima prestazione anche per Stefano Bianchini e Michela La Porta arrivati rispettivamente 3o di categoria con un crono di 36’22” e terzo posto di categoria con 47’01”.