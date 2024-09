Sabato 28 settembre 2024, Palazzo Fornari ha fatto da cornice alla XVI edizione del Premio Letterario Nazionale ‘Nicola Zingarelli’, celebrando la cultura, l’inclusività e la riflessione intergenerazionale. L’evento ha visto la partecipazione di studenti, intellettuali, artisti e rappresentanti del mondo accademico, offrendo uno spunto di riflessione sul tema del linguaggio e della sua evoluzione, dal dialetto ai neologismi.

La mattinata è iniziata con un dibattito stimolante sul tema di questa edizione “Il Linguaggio: dal dialetto ai Neologismi”. Al tavolo, moderati dalla giornalista Rosaria Albanese, esperti come il professor Nicola De Blasi(Accademico della Crusca), l’artista Ettore De Conciliis e il delegato diocesano alla Cultura Don Donato Allegretti, Il dialogo ha spaziato dall’uso e disuso dei dialetti alla creazione di nuovi termini nel mondo contemporaneo, affrontando anche tematiche legali legate al linguaggio, con l’intervento dell’avvocato e assessore comunale alla Cultura, Maria Dibisceglia. Un altro momento di riflessione è stato offerto dal comico Tommy Terrafino, che ha discusso della sfida dell’artista nell’adattarsi ai gusti del pubblico e alle nuove tendenze linguistiche. Per terminare con la premiazione delle sezioni “Scuola” e “Grafica”.

Nel pomeriggio, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di assaggiare la cucina locale e di visitare il Museo Civico e di ascoltare un commento dell’artista Ettore De Conciliis sulla sua opera dedicata a Giuseppe Di Vittorio, e apprezzare le peculiarità di Torre Alemanna dove era in corso una rievocazione storica.

La serata di gala è stata aperta dalla straordinaria esibizione musicale del giovanissimo J-Sax, mentre la premiazione dei vincitori ha celebrato talenti della narrativa e della poesia. Tra i premiati, nella Sezione Poesia Inedita, spiccano:

• I Classificata: Sul palcoscenico della vita di Grazia Dottore

• II Classificata: Pace parlami di Cheikhtidiane

• III Classificato: Logora terra di F. Sinisi

Per la Sezione Narrativa Edita, il primo premio è andato a Francesco Bianchi con il suo romanzo Il coraggio dei vinti, edito da Armando Curcio Editori. A dare vita sul palco ai testi vincitori anche quest’anno gli attori Antonella Cirillo, Daniele Cifaldi, Lina Labia e Paola Parracino.

Premi speciali sono stati conferiti nella sezione “Il Prof del Cuore” a Maria Francesca Demonte, Sergio Leo Virgilio e Massimo Grieco, a cui gli alunni hanno riservato sorprese e affettuose parole.

Il prestigioso premio “Non Omnia Possumus Omnes” è stato assegnato a Luigi Caiaffa per la sua “capacità di coniugare con coraggio una visione meridionale ed europea”, a Daniela Dolci, per “aver fondato l’orchestra barocca e ripreso la ricostruzione del Borgo in Trappeto”, all’artista Ettore De Conciliis per la sua capacità di “visualizzare il grido dialettale del mondo lavorativo” e allo “Studioso attento e rigoroso” Nicola De Blasi. Il premio “Io Faccio Cultura” è andato allo scrittore Lucio Schiuma, riconosciuto per il suo impegno nel mondo sportivo e letterario.

La giornata si è conclusa con il caloroso apprezzamento del pubblico, che conferma la crescita del Premio Zingarellipremiando la scelta degli organizzatori di puntare su una “cultura pop”.

Un ringraziamento speciale va a tutti i sostenitori che hanno reso possibile questo evento: dal Comune di Cerignola alla Regione Puglia, all’Accademia della Crusca e all’UniFg, nonché alle Fondazioni Megamark e Casillo, alle associazioni Puglia Federiciana e Ance, e agli sponsor Assoservizi Group Srl, Centro Infissi Oknoplast, Zanichelli,Eco Chimica Srl, La Volpe e L’Uva e DVL senza il cui contributo l’evento non avrebbe luce.

