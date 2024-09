San Severo è sotto shock per la tragica morte di Lucia Salcone, deceduta in un drammatico incidente stradale sulla provinciale che collega la città a Castelnuovo della Daunia. La vittima, moglie di Ciro Caliendo, presidente della CIA San Severo, viaggiava con il marito a bordo di una Fiat 500. L’auto, guidata dallo stesso Caliendo, per ragioni ancora da chiarire, è uscita di strada schiantandosi contro un albero. L’impatto è stato talmente violento che il veicolo ha preso fuoco.

Purtroppo, la signora Salcone è rimasta intrappolata tra le lamiere, vanificando ogni tentativo del marito di salvarla. Il mondo agricolo locale, e in particolare Confagricoltura San Severo, attraverso le parole del presidente Michele Princigallo e del direttore Michele Villani, ha espresso il proprio cordoglio per la tragica scomparsa della moglie dell’amico e collega Ciro Caliendo.

“Siamo profondamente colpiti da questa notizia devastante – ha dichiarato Princigallo –. L’incidente ha strappato alla vita la signora Caliendo, mentre Ciro ha riportato ustioni. A lui va il nostro più sentito cordoglio, un abbraccio forte a lui e ai suoi figli in questo momento di dolore”.

Lo riporta l’Immediato.net