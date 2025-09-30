A Foggia “Facciamo Rumore”: un evento culturale per la parità di genere

FOGGIA – Martedì 7 ottobre, l’auditorium Santa Chiara di Foggia ospiterà l’iniziativa culturale “Facciamo Rumore”, promossa dall’associazione di promozione sociale DiCHE APS con il patrocinio e il finanziamento del Consiglio Regionale della Puglia, nell’ambito dell’avviso “FUTURA – La Puglia per la Parità”. L’evento, gratuito e aperto alla cittadinanza, si propone di sensibilizzare il pubblico sui temi della parità di genere, della decostruzione dei modelli patriarcali e della prevenzione della violenza di genere attraverso un percorso artistico e multimediale. L’ingresso è previsto dalle 18.30, mentre l’inizio della manifestazione è fissato alle 19.

Il programma dell’evento prevede l’introduzione a cura di Tiziana Giallella, presidente di DiCHE APS, che illustrerà il progetto e i temi al centro dell’iniziativa. Seguiranno la proiezione di video e contributi multimediali dedicati alla parità di genere, la performance musicale del duo arpa e violino Fairytale Duo, e le cosiddette “incursioni teatrali” con il monologo di Rosanna Giampaolo e una lettura poetica a cura di un’attrice ospite. La serata si chiuderà con l’esibizione live della band rock Level Nine, che porterà sul palco un finale coinvolgente e travolgente.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per unire arte e impegno sociale, promuovendo una riflessione collettiva sui valori della parità e dell’inclusione, attraverso linguaggi diversi capaci di raggiungere pubblici di ogni età.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito di riferimento dell’evento o contattare direttamente l’associazione DiCHE APS.

