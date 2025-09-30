Assaeroporti: il Gino Lisa conferma la crescita del traffico passeggeri nel 2025

L’aeroporto di Foggia continua a registrare una crescita significativa. Secondo i dati ufficiali pubblicati da Assaeroporti e Aeroporti 2030, nel solo mese di agosto 2025 6.980 passeggeri hanno scelto lo scalo foggiano, portando a 53.344 il totale dei passeggeri nei primi otto mesi dell’anno, rispetto ai 35.903 dello stesso periodo del 2024, con un incremento del +48,5%.

L’aumento dei posti disponibili nel 2025, pari al +71% rispetto all’anno precedente, non ha inciso negativamente sull’indice di riempimento dei voli, dimostrando una forte crescita della domanda proveniente sia dall’Area Vasta sia dalle zone servite direttamente dai collegamenti dello scalo.

Negli ultimi tre anni, l’aeroporto ha consolidato un solido bacino di utenza, fidelizzando i viaggiatori nonostante la disponibilità limitata a un solo aeromobile da 114 posti medi per volo e 4 destinazioni. Questo “zoccolo duro” di passeggeri assicura stabilità all’infrastruttura, alle attività commerciali e all’indotto locale.

Mondo Gino Lisa, associazione che dal 2008 sostiene concretamente lo sviluppo dello scalo, sottolinea l’importanza di mantenere il rapporto di fiducia tra aeroporto e passeggeri. Il presidente Sergio Venturino afferma: “L’aeroporto di Foggia è solo una tua scelta. La crescita dello scalo è sinonimo di sviluppo economico e territoriale. Il nostro supporto continuerà, perché rappresenta da sempre l’obiettivo principale del nostro impegno”.

Il Gino Lisa conferma così il suo ruolo strategico nella mobilità e nello sviluppo della Capitanata, consolidando una reputazione di affidabilità e crescita costante.