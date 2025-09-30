Edizione n° 5839

Borgo Mezzanone, Minninni (Flai Cgil): "Dei 200 milioni di euro del Pnrr si spenderà solo il 10%"

MILIONI Borgo Mezzanone, Minninni (Flai Cgil): “Dei 200 milioni di euro del Pnrr si spenderà solo il 10%”

Ieri pomeriggio il ghetto ha ospitato un incontro promosso dalla Cgil Foggia e dalla Flai Cgil Puglia, alla presenza del segretario nazionale

Fondi Pnrr a Borgo Mezzanone

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

Documenti, acqua e corrente sono le richieste fondamentali dei lavoratori extracomunitari di Borgo Mezzanone, che qui vivono, lavorano, pagano le tasse e contribuiscono al Pil locale, ma continuano a subire condizioni degradanti.

Ieri pomeriggio il ghetto ha ospitato un incontro promosso dalla Cgil Foggia e dalla Flai Cgil Puglia, alla presenza del segretario nazionale Flai Cgil Giovanni Minninni, del deputato Matteo Mauri e di Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Humans, con il segretario generale Gianni Palma e il dirigente Flai Antonio Ligorio.

Minninni denuncia che dei 200 milioni di euro del Pnrr destinati a migliorare i ghetti, si prevede di spenderne solo il 10%. “È una occasione sprecata e sembra esserci una volontà contraria. Questi fondi avrebbero potuto cancellare una vergogna italiana”, sottolinea. Il ritardo e l’inefficacia dei progetti aggravano l’impossibilità per queste persone di avere alloggi dignitosi e di percorrere una filiera della legalità.

Il segretario generale Cgil Foggia, Gianni Palma, evidenzia che le risposte promesse dal Prefetto e dai Comuni di Foggia e San Severo non sono arrivate, peggiorando le condizioni di chi lavora nel territorio. “Tutti i soggetti interessati devono fare la propria parte”, afferma Palma, ricordando l’impegno sindacale a tutela dei lavoratori.

Laura Marmorale sottolinea l’azione congiunta di Mediterranea Saving Humans e Flai Cgil per mappare i percorsi della migrazione, dello sfruttamento e della negazione dei diritti, aiutando chi affronta difficoltà gravose anche dopo essere sbarcato nel Mediterraneo.

Il deputato Matteo Mauri denuncia l’indisponibilità del Governo: “La situazione dei ghetti è risolvibile, ma servono volontà politica e interventi concreti. Faremo tutto il possibile in Parlamento per evitare questo scempio”.

Domani, 1° ottobre alle 12, i sindacati incontreranno il Prefetto di Foggia per discutere delle condizioni dei lavoratori e dei temi legati all’immigrazione.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

