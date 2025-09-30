Edizione n° 5840

Cerignola, tra ironie e realtà: capitale d'impresa in Capitanata

ECONOMIA Cerignola, tra ironie e realtà: capitale d’impresa in Capitanata

Dall’analisi dei dati del fatturato delle aziende con oltre 10 milioni di fatturato annui, emerge anche un’altra verità

Cerignola, tra ironie e realtà: capitale d’impresa in Capitanata

Cerignola, tra ironie e realtà: capitale d’impresa in Capitanata

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Settembre 2025
Cerignola // Economia //
Qualche giorno fa, mi è comparso un post ironico (?) nel quale era presente un aereo che dopo il sorvolo su Cerignola era praticamente smembrato, con il pilota in mutande. Se è vero che Cerignola è passata da tempo alle cronache per l’incredibile capacità di alcuni suoi abitanti di assaltare blindati, rubare macchine e trafugare bancomat, cosa si sa del suo lato produttivo?
Dall’analisi dei dati del fatturato delle aziende con oltre 10 milioni di fatturato annui, emerge anche un’altra verità: Cerignola è una cittadina molto operosa e, soprattutto, capace di rischiare e fare impresa; infatti, la prima azienda con il maggior fatturato in provincia di Foggia è proprio di Cerignola, così come la quinta. Delle 170 aziende della provincia di Foggia con quel fatturato, ben 27 sono di Cerignola!
Per dare un’idea di cosa rappresenti questo numero, basterebbe paragonarlo a quelle presenti nella mia Manfredonia: solamente 9, di cui una non più operante (la Webbin srl con oltre 18 milioni) dopo una sciagurata indagine del Tribunale di Milano.
E che Manfredonia abbia un pesante deficit culturale nel fare impresa, effetto collaterale delle migliaia di “casse integrazioni speciali” elargite tra gli anni ’70 e la fine del secolo scorso, è dimostrato anche dal numero di imprese presenti in questa speciale classifica a San Severo e Lucera, rispettivamente pari a 18 (il doppio!) e 13.
Perciò, prima di prendere in giro Cerignola ed i cerignolani, cerchiamo di farci un esame di coscienza e proviamo a capire da dove e, soprattutto, come ripartire; al di là di quelle che saranno le promesse roboanti dei candidati alle prossime elezioni regionali, è importante cominciare ad utilizzare meglio gli oltre 550 milioni presente sui conti correnti delle banche cittadine, al fine di evitare di dover chiudere definitivamente baracca e burattini nei prossimi dieci anni.
P.S: E’ solo un caso che Cerignola tiene meglio anche dal punto di vista demografico?

