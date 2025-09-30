Coopla Green Manfredonia, il lavoro che rinasce. “Un sogno diventato realtà”

MANFREDONIA (FG) – Una storia di resilienza, innovazione e comunità: è quella che oggi si scrive a Manfredonia con la nascita della Coopla Green, la cooperativa che ridà vita a una fabbrica chiusa e abbandonata, trasformandola in un modello produttivo sostenibile. A guidare questa rinascita sono gli stessi ex operai, che da semplici dipendenti diventano protagonisti del proprio futuro. La vicenda assume un significato simbolico oltre che economico: non si tratta soltanto di un’impresa che riparte, ma di una comunità che riscopre le proprie forze e la propria dignità. Come ricordato dal giornalista Luca Telese nel suo recente saggio su Enrico Berlinguer, il lavoro non è solo salario, ma comunità, etica e responsabilità sociale. La rinascita della fabbrica manfredoniana incarna questi principi, proponendo un modello produttivo sostenibile, rispettoso dell’ambiente e delle persone.

La cooperativa rappresenta una risposta concreta alla crisi economica e sociale: gli ex dipendenti investono risorse, competenze e determinazione, dimostrando che la resilienza può trasformarsi in progettualità. Un esempio di “politica dal basso”, che non attende il sostegno esterno, ma costruisce opportunità dal territorio stesso. Un ruolo significativo in questo percorso è stato svolto dalla famiglia Lorenzo Diomede di Rutigliano, il cui supporto e la sensibilità verso la responsabilità sociale hanno reso possibile la rinascita dell’azienda. La collaborazione tra imprenditorialità e lavoratori dimostra come la sostenibilità economica e sociale possano procedere di pari passo, generando speranza e prospettive per l’intero territorio.

Il progetto si inserisce nel contesto delle iniziative dedicate a Berlinguer a Manfredonia, con il programma “Un volto per la memoria”, che riflette l’attualità degli ideali del leader politico: etica del lavoro, centralità della persona e sviluppo sostenibile. La storia di Coopla Green dimostra che questi valori non appartengono solo al passato, ma camminano ancora oggi attraverso le scelte di chi non si arrende e trasforma la crisi in opportunità.