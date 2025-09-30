Edizione n° 5841

BALLON D'ESSAI

TEMPI // Perrini (FdI): “Piemontese conferma assenza di tagli ma deve chiarire i tempi di realizzazione”
1 Ottobre 2025 - ore  09:30

CALEMBOUR

PRECIPITA // Tragedia a Sabaudia: velivolo militare precipita nel Parco del Circeo, due morti
1 Ottobre 2025 - ore  11:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia Film Festival cerca volontari per la Giuria Popolare

VOLONTARI Foggia Film Festival cerca volontari per la Giuria Popolare

Il Festival cerca volontari nella valutazione e premiazione delle migliori opere nelle sezioni documentari e cortometraggi di finzione

Foggia Film Festival cerca volontari per la Giuria Popolare

Edoardo Winspeare - Foto di Armando Stallone per Foggia Film Festival

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

Il Foggia Film Festival 2025 apre le selezioni per la Giuria popolare, rivolta a cittadini residenti a Foggia interessati a partecipare come volontari nella valutazione e premiazione delle migliori opere nelle sezioni documentari e cortometraggi di finzione. L’impegno richiesto va dal 16 al 21 novembre 2025, dalle ore 17:30 alle 20:30 circa.

La giuria popolare sarà composta esclusivamente da persone della società civile: candidature di esperti o operatori del settore non saranno prese in considerazione, in quanto la giuria di qualità è già stata costituita.

Le candidature devono essere inviate entro mercoledì 8 ottobre 2025, ore 13:00 all’indirizzo foggiafilmfestival@gmail.com, indicando nome e cognome, età, indirizzo, professione, foto e recapito telefonico. È necessario inserire nell’oggetto della mail: Candidatura giuria popolare FFF 2025.

La serata di premiazione, con i riconoscimenti alle migliori opere, si terrà sabato 22 novembre 2025, con la giuria di qualità presieduta dal regista e sceneggiatore Edoardo Winspeare.

Il festival si svolgerà dal 16 al 22 novembre 2025 presso l’Auditorium Santa Chiara di Foggia, con il claim di questa edizione: “Controvento”, simbolo delle difficoltà nel rispetto dei diritti sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei Diritti Umani. Le opere in concorso offriranno spunti di riflessione su temi come ambiente, tutela dei lavoratori, parità di genere, accoglienza, integrazione, cultura della pace e non violenza, diritto alle cure, oltre a narrazioni che affrontano fenomeni come mafie, omofobia, bullismo e violenza di genere.

Il festival è promosso e co-organizzato dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia “La Bottega dell’Attore-Teatro Studio Dauno APS” e dal Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura, con la collaborazione della Biblioteca “La Magna Capitana” e il contributo di Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e Coop Alleanza 3.0 per il sociale.

(La foto è di Armando Stallone per Foggia Film Festival)

2 commenti su "Foggia Film Festival cerca volontari per la Giuria Popolare"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Spesso gli attori sono belli come li si vede sullo schermo. Ma sono molto più infelici di quanto non appaia e non si sappia.” (Claudia Cardinale)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.