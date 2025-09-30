Foggia Film Festival cerca volontari per la Giuria Popolare

Il Foggia Film Festival 2025 apre le selezioni per la Giuria popolare, rivolta a cittadini residenti a Foggia interessati a partecipare come volontari nella valutazione e premiazione delle migliori opere nelle sezioni documentari e cortometraggi di finzione. L’impegno richiesto va dal 16 al 21 novembre 2025, dalle ore 17:30 alle 20:30 circa.

La giuria popolare sarà composta esclusivamente da persone della società civile: candidature di esperti o operatori del settore non saranno prese in considerazione, in quanto la giuria di qualità è già stata costituita.

Le candidature devono essere inviate entro mercoledì 8 ottobre 2025, ore 13:00 all’indirizzo foggiafilmfestival@gmail.com, indicando nome e cognome, età, indirizzo, professione, foto e recapito telefonico. È necessario inserire nell’oggetto della mail: Candidatura giuria popolare FFF 2025.

La serata di premiazione, con i riconoscimenti alle migliori opere, si terrà sabato 22 novembre 2025, con la giuria di qualità presieduta dal regista e sceneggiatore Edoardo Winspeare.

Il festival si svolgerà dal 16 al 22 novembre 2025 presso l’Auditorium Santa Chiara di Foggia, con il claim di questa edizione: “Controvento”, simbolo delle difficoltà nel rispetto dei diritti sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei Diritti Umani. Le opere in concorso offriranno spunti di riflessione su temi come ambiente, tutela dei lavoratori, parità di genere, accoglienza, integrazione, cultura della pace e non violenza, diritto alle cure, oltre a narrazioni che affrontano fenomeni come mafie, omofobia, bullismo e violenza di genere.

Il festival è promosso e co-organizzato dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia “La Bottega dell’Attore-Teatro Studio Dauno APS” e dal Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura, con la collaborazione della Biblioteca “La Magna Capitana” e il contributo di Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e Coop Alleanza 3.0 per il sociale.

(La foto è di Armando Stallone per Foggia Film Festival)