Foggia, inaugurati i lavori della Piattaforma Logistica di Incoronata: “Un hub strategico per il futuro del territorio”

FOGGIA – 30 settembre 2025. Questo pomeriggio, alle 15.30, il Terminal Lotras della Zona ASI di Foggia-Incoronata ha ospitato l’avvio ufficiale dei lavori per la Piattaforma Logistica di Incoronata, un progetto atteso da anni e destinato a diventare un tassello fondamentale per lo sviluppo economico e infrastrutturale della Capitanata. L’iniziativa, organizzata dal Consorzio ASI di Foggia ike dal gruppo Lotras FHP, si è aperta con i saluti istituzionali della sindaca Maria Aida Tatiana Episcopo e dell’assessore regionale e vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, che hanno sottolineato la centralità dell’opera nel rilancio del tessuto produttivo locale.

Il coordinamento dei lavori è stato affidato a Giovanni Tamburrano, responsabile comunicazione di Lotras, che ha scandito i vari momenti dell’incontro

Il primo intervento è stato quello di Agostino De Paolis, presidente del Consorzio ASI di Foggia, che ha parlato della piattaforma come di uno strumento “per il rafforzamento delle aree industriali e retroportuali”, evidenziando l’importanza di un’infrastruttura capace di attrarre investimenti e nuove imprese. A seguire, Armando De Girolamo, vicepresidente di Lotras FHP Group, ha definito il progetto “un’iniziativa innovativa per lo sviluppo del territorio”, ricordando come l’hub potrà favorire occupazione e nuove opportunità per le aziende locali.

Il capo di gabinetto della Regione Puglia, Giuseppe Catalano, ha rimarcato l’operazione come esempio virtuoso di sinergia istituzionale, frutto della collaborazione tra enti pubblici e privati. Infine, Paolo Cornetto, amministratore delegato di FHP Group, ha collocato la Piattaforma di Incoronata nel più ampio scenario internazionale: “Questo hub sarà parte integrante delle strategie di logistica integrata, rafforzando il ruolo di Foggia e della Puglia nei collegamenti euro-mediterranei”.

di Giovanna Tambo