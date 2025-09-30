Edizione n° 5839

BALLON D'ESSAI

"OMOSEX" // Pescara, referto con la dicitura “paziente omosex”: scoppia la polemica. Asl: “Annotazione inserita con consenso”
29 Settembre 2025 - ore  16:40

CALEMBOUR

SAN MICHELE // Manfredonia celebra la prima processione di San Michele Arcangelo 2025 (FOTO – VIDEO)
29 Settembre 2025 - ore  13:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Foggia, la Festa de l’Unità si chiude con successo

FOGGIA Foggia, la Festa de l’Unità si chiude con successo

Si è conclusa a Foggia la Festa de l’Unità provinciale, tre giornate che hanno trasformato Piazza Giordano in uno spazio di confronto

Foggia, la Festa de l’Unità si chiude con successo

Festa de l’Unità Foggia - Fonte Immagine: Facebook, PD Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Settembre 2025
Foggia // Politica //

Si è conclusa a Foggia la Festa de l’Unità provinciale, tre giornate che hanno trasformato Piazza Giordano in uno spazio di confronto, partecipazione e comunità. Il Partito Democratico cittadino ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento: dall’organizzazione alla cura dei dettagli, fino alle tante cittadine e cittadini intervenuti.

L’evento ha visto momenti di grande rilievo politico e civile. Tra gli ospiti, il candidato Presidente alla Regione Puglia Antonio Decaro, che ha ufficialmente lanciato la candidatura di Raffaele Piemontese al Consiglio regionale. Sono intervenuti anche i sindaci della Capitanata, portando la loro esperienza e passione nell’amministrazione.

Ampio spazio è stato dedicato a temi di pace, giustizia e diritti, con testimonianze che hanno arricchito il dibattito pubblico. Gli incontri organizzati dai consiglieri comunali e dai Giovani Democratici hanno approfondito questioni cruciali per la comunità locale.

Come da tradizione, politica e intrattenimento si sono intrecciati: i concerti dei Rione Junno, della Power Drum Band e dei Box#23 – Live Band Recount hanno animato le serate, creando un clima di festa popolare che ha unito generazioni diverse.

La Festa de l’Unità ha confermato che il Partito Democratico è una comunità politica capace di ascoltare, proporre e costruire futuro insieme, un risultato che gli organizzatori definiscono il più importante di tutti.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Spesso gli attori sono belli come li si vede sullo schermo. Ma sono molto più infelici di quanto non appaia e non si sappia.” (Claudia Cardinale)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.