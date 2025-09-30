Foggia, la Festa de l’Unità si chiude con successo

Si è conclusa a Foggia la Festa de l’Unità provinciale, tre giornate che hanno trasformato Piazza Giordano in uno spazio di confronto, partecipazione e comunità. Il Partito Democratico cittadino ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento: dall’organizzazione alla cura dei dettagli, fino alle tante cittadine e cittadini intervenuti.

L’evento ha visto momenti di grande rilievo politico e civile. Tra gli ospiti, il candidato Presidente alla Regione Puglia Antonio Decaro, che ha ufficialmente lanciato la candidatura di Raffaele Piemontese al Consiglio regionale. Sono intervenuti anche i sindaci della Capitanata, portando la loro esperienza e passione nell’amministrazione.

Ampio spazio è stato dedicato a temi di pace, giustizia e diritti, con testimonianze che hanno arricchito il dibattito pubblico. Gli incontri organizzati dai consiglieri comunali e dai Giovani Democratici hanno approfondito questioni cruciali per la comunità locale.

Come da tradizione, politica e intrattenimento si sono intrecciati: i concerti dei Rione Junno, della Power Drum Band e dei Box#23 – Live Band Recount hanno animato le serate, creando un clima di festa popolare che ha unito generazioni diverse.

La Festa de l’Unità ha confermato che il Partito Democratico è una comunità politica capace di ascoltare, proporre e costruire futuro insieme, un risultato che gli organizzatori definiscono il più importante di tutti.