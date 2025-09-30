Edizione n° 5839

Home // Cronaca // Garlasco. Massimo Lovati, difensore di Sempio: “Non si arriverà mai alla verità”

VERITA' Garlasco. Massimo Lovati, difensore di Sempio: “Non si arriverà mai alla verità”

“Non si arriverà mai alla verità, ma Stasi, Sempio e le gemelle Cappa non c’entrano nulla. Sono tutti personaggi in cerca d’autore”

Garlasco. Massimo Lovati, difensore di Sempio: "Non si arriverà mai alla verità"

Massimo Lovati - Fonte Immagine: corrieredellumbria.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Settembre 2025
Secondo Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio nel caso del delitto di Chiara Poggi, l’omicidio rimarrà probabilmente senza colpevoli. In un’intervista a La Stampa, Lovati afferma: “Non si arriverà mai alla verità, ma Stasi, Sempio e le gemelle Cappa non c’entrano nulla. Sono tutti personaggi in cerca d’autore”.

Per l’avvocato, Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da un’organizzazione criminale legata a giri di pedofilia e traffico di organi, definita da lui come “massoneria bianca“.

Lovati interviene anche sul caso dell’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari: secondo il legale, la Procura di Brescia ha mostrato una “capziosità evidente“, attribuendo importi di 20-30 mila euro quando in realtà si trattava di 20-30 euro, semplicemente per ottenere copia di un atto di archiviazione. Lovati definisce Venditti “un magistrato integerrimo, uno dei migliori della mia carriera“.

Riguardo a Sempio, Lovati sottolinea che è “completamente estraneo ai fatti” e che la sua incriminazione deriva da un semplice scontrino di parcheggio collegato alla difesa di Stasi. Secondo il legale, la Procura chiederà il rinvio a giudizio di Sempio, ma sarà prosciolto: “Faranno una richiesta scritta di rinvio a giudizio, ma questo fornirà alla difesa di Stasi la possibilità di chiedere la revisione del processo e al gup di prosciogliere Sempio, lavandosene infine le mani”.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.

