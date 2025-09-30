Ancora un prestigioso riconoscimento per il giovane sanseverese Christian Vassallo, allievo dell’International Team di Katya Palma. Dopo i successi della stagione agonistica 2024/2025 nelle danze caraibiche, culminati con la vittoria ai Campionati Italiani di luglio, Vassallo è stato convocato al raduno ufficiale dei campioni della Latin Dance League (LdL), svoltosi domenica 28 settembre a Bologna.

Durante l’evento, gli atleti e i tecnici premiati hanno avuto l’opportunità di partecipare a tre ore di lezione con maestri internazionali di danze caraibiche, consolidando così competenze e tecniche di alto livello. Christian Vassallo entra ufficialmente a far parte del Team LdL Italia, con la possibilità di rappresentare il nostro Paese nelle competizioni internazionali più prestigiose.

Premiata anche la sua insegnante e madre, Katya Palma, riconosciuta per il suo contributo tecnico e professionale durante la stagione agonistica, che ha reso possibile il successo dell’atleta e la crescita complessiva del progetto sportivo.

Il Sindaco Lidya Colangelo e l’Assessore allo Sport Gigi Marino hanno rivolto le loro congratulazioni: “Formuliamo a Christian e a Katya i nostri più sentiti rallegramenti e i fervidi auguri per i brillanti risultati ottenuti. Entrambi hanno acquisito meriti importanti in una disciplina che anche a San Severo conta numerosi appassionati. Siamo certi che Christian saprà conquistare nuovi successi nel futuro”.