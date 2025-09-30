“Internazionalizzare l’Accademia Belle Arti di Foggia”: le priorità del Commissario Nicola Ciracì

FOGGIA – Puntare sull’internazionalizzazione e rafforzare la formazione degli studenti: sono questi gli obiettivi principali annunciati dall’onorevole Nicola Ciracì, recentemente nominato Commissario Straordinario dell’Accademia Belle Arti di Foggia. Lo abbiamo intervistato per conoscere le prime mosse e le prospettive future dell’istituzione. “Intanto ringrazio il Ministro Bernini e tutti coloro che mi hanno accolto con attenzione e sostegno – ha dichiarato Ciracì –. Non è un compito semplice, ma cercherò di svolgerlo al meglio. La prima questione affrontata è stata la sicurezza sul lavoro, per docenti, personale e studenti. Abbiamo dato attuazione a una convenzione con il Comune di Foggia, che si è dimostrato disponibile a intervenire rapidamente. La sicurezza negli ambienti di lavoro è una priorità assoluta”.

L’Accademia Belle Arti di Foggia si inserisce in un contesto cittadino già ricco di presidi universitari: insieme all’Università e al Conservatorio Musicale, rappresenta un vero e proprio hub formativo di rilievo. “Non tutte le città possono vantare tre centri accademici di questo livello – sottolinea Ciracì –. La nostra sfida è potenziare la formazione degli studenti, attrarre nuovi iscritti e ampliare l’offerta educativa, con un focus particolare sull’internazionalizzazione, che riteniamo fondamentale”. Lo stato di salute dell’Accademia è positivo: conti in ordine, bilancio in attivo e nuovi progetti in cantiere. “Parteciperemo a novembre a una fiera in Cina e a febbraio saremo a Tirana, in Albania – spiega il Commissario –. Abbiamo recuperato un finanziamento PNRR quasi perso e stiamo incrementando la partecipazione al progetto Erasmus, valorizzando la nostra adesione alla Elia Art School. L’obiettivo è dare respiro internazionale agli studenti, evitando la fuga verso altre città e attirando ragazzi da altre sedi”.

Tra le novità interne, Ciracì evidenzia la chiusura della biennale del fumetto all’interno del piano di studi, permettendo agli studenti locali di completare il percorso senza dover emigrare. “Stiamo razionalizzando i piani e questo ci consente di guardare al futuro con fiducia”, aggiunge. Con una strategia chiara e una leadership esperta, l’Accademia Belle Arti di Foggia si prepara a rafforzare il proprio ruolo di istituzione di eccellenza, con un duplice impegno: formazione di qualità e apertura al mondo.

Lo riporta quotidianodifoggia.it