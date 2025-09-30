Manfredonia, diagnostica all’avanguardia: arriva la TAC Philips Incisive CT 128 slice

L’Ospedale San Camillo de’ Lellis di Manfredonia si arricchisce di una nuova TAC Philips Incisive CT 128 slice, acquistata con fondi PNRR per oltre mezzo milione di euro. Un risultato che rappresenta un passo decisivo verso un ospedale moderno e vicino ai cittadini. Questa apparecchiatura di ultima generazione riduce le radiazioni fino al 90%, consente diagnosi rapide e precise, ottimizza i consumi energetici e, grazie alla collocazione accanto al Pronto Soccorso, migliora la gestione delle emergenze e contribuisce a ridurre le liste d’attesa.

È doveroso chiarire che questo traguardo non nasce oggi e non ha nulla a che vedere con la campagna elettorale. Si tratta, invece, del frutto di un percorso avviato oltre due anni fa dalla Commissione Salute del Comune di Manfredonia, in stretta sinergia con la Direzione Generale della ASL Foggia. Un lavoro costante, silenzioso e concreto, che continuerà nei prossimi mesi con ulteriori interventi, nuove apparecchiature e più servizi per i cittadini.

Per questo, la Commissione Salute respinge con fermezza le accuse di chi tenta di strumentalizzare i disservizi e le difficoltà vissute dal San Camillo, dimenticando il passato e ignorando i risultati già ottenuti. La differenza sta tra chi alimenta polemiche e chi, invece, costruisce soluzioni reali con senso di responsabilità. La Commissione, inoltre, condanna i recenti atti di sabotaggio contro apparecchiature ospedaliere, che hanno arrecato danni materiali e colpito direttamente il diritto alla salute della comunità. Le indagini in corso dovranno portare all’individuazione dei responsabili.

Certo, molto resta ancora da fare: il San Camillo ha bisogno di ulteriori investimenti, personale e servizi adeguati. Ma l’arrivo della nuova TAC rappresenta un passaggio fondamentale: Manfredonia non è più costretta a rivolgersi a strutture esterne, ma può finalmente contare su una diagnostica di alto livello.

I componenti della Commissione: D’Ambrosio Maria, De Luca Alfredo, Leone Paola, Marasco Giuseppe, Quitadamo Michelina, Spano Daniele, Tasso Antonio, Totaro Gianluca