“Le parate trionfalistiche, che si susseguono, in questi giorni, presso la nostra struttura ospedaliera, in vista delle elezioni regionali, nascondono DISSERVIZI sanitari gravissimi.
Infatti, il reparto di cardiologia, che eroga prestazioni secondo standard assai elevati, risulta, da tempo, IMPOSSIBILITATO ad applicare holter pressori.
Inoltre, i test da sforzo non possono essere effettuati, a causa di malfunzionamenti del macchinario, con la conseguenza che le visite prenotate dai pazienti, da un anno circa, sono RINVIATE a data da destinarsi.
Infine, i cittadini, ai quali devono necessariamente essere impiantati pacemaker o defibrillatori, sono TRASFERITI in altri ospedali, considerate le avarie diffuse.
Tutto ciò comporta la demotivazione del personale medico appena assegnato.
Se solo si badasse alla salute della nostra comunità e non agli spot elettorali, i fondamentali diritti della collettività sarebbero, finalmente, tutelati.
Il Circolo ed il gruppo consiliare di Forza Italia.”
Lo riporta su Facebook, Ugo Galli Consigliere.
4 commenti su "Manfredonia, Forza Italia: “Ospedale, cardiologia ridotta ai minimi termini”"
Forza Italia – partito democratico siete tutti uguali solo chiacchiere in Italia si pensa ha fare la guerra tra partiti su regioni governo comune vi fate la guerra tra di voi mentre la situazione sprofonda di anno in anno la meloni parla di ripresa ip vedo solo in base alla Caritas aumento di povertà
Caro dottor Galli, hai detto bene, ai minimi termini, questo però, grazie a voi tutti, destra e sinistra che siete politici sterili e irresponsabili.
Siete degli ottimi venditori di fumo e poco responsabili.
Voi politici non siete capaci di capire che cos’è la salute e l’ importante di essa.
Basta con queste propagande politiche, caro dottor Galli e siate più coerenti.
Ma veramente siete convinti che noi tutti siamo dei polli?
Avete ridotto l’ ospedale San Camillo all’ osso e avete il coraggio di ululare.
Abbiamo esponenti al governo, ma solo per riscaldare le poltrone e prendersi lo stipendio.
Questa è la realtà, caro dottor Galli.
Una cosa è certa: voi politici, quando avete bisogno di curarvi, sapete bene dove attingere, è il povero cristo che deve sbattere la testa e camminare in cerca di un ospedale decente.
Mi faccia il piacere, caro dottor Galli, Lei e quelli della sinistra e destra.
Ormai la credibilità di voi politici all’ osso.
Riaquistate credibilità nel fare qualcosa per i cittadini e basta con queste continue propagande.
Buona salute a tutti
Scusate forse sono io che non capisco: quali sarebbero le visite trionfalistiche di questi giorni? Gli unici che ieri passeggiavano nell’ospedale erano Galli e Gatta. Ma ci sono o ci fanno?
….. abbiamo tac e tavoli radiologici che meritano selfie e interviste….
È importante fare una radiografia dopo 2 mesi che credete….