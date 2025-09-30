MANFREDONIA (FG) – Il Chiostro di Palazzo San Domenico ha accolto una platea numerosa ieri, lunedì 29 settembre, in occasione dell’apertura ufficiale della settimana di eventi “Un volto per la memoria” dedicata a Enrico Berlinguer.

Protagonista dell’incontro inaugurale è stato il giornalista e scrittore Luca Telese, che ha presentato il suo ultimo libro “Opposizione: l’ultima battaglia di Enrico Berlinguer” (Solferino editore), in dialogo con il collega Mario Valentino.

La serata si è trasformata in un momento di intensa partecipazione civile e culturale: il pubblico, attento e partecipe, ha seguito con interesse la conversazione che ha ripercorso l’ultima stagione politica del segretario del PCI. Telese ha restituito il ritratto di un Berlinguer lucido e rigoroso, capace di denunciare le degenerazioni della politica, ma anche profondamente umano, legato a valori di giustizia sociale e democrazia.

Attraverso documenti e testimonianze, l’autore ha consegnato un racconto vivo e appassionato, capace di suscitare emozione e riflessione. Un applauso caloroso ha accompagnato la conclusione dell’incontro, che ha segnato l’avvio di una settimana di appuntamenti a Manfredonia dedicati al lascito morale e politico di Berlinguer, fino all’attesa inaugurazione di un murale commemorativo.

FOTOGALLERY