MANFREDONIA (FG) – Il Chiostro di Palazzo San Domenico ha accolto una platea numerosa ieri, lunedì 29 settembre, in occasione dell’apertura ufficiale della settimana di eventi “Un volto per la memoria” dedicata a Enrico Berlinguer.
Protagonista dell’incontro inaugurale è stato il giornalista e scrittore Luca Telese, che ha presentato il suo ultimo libro “Opposizione: l’ultima battaglia di Enrico Berlinguer” (Solferino editore), in dialogo con il collega Mario Valentino.
La serata si è trasformata in un momento di intensa partecipazione civile e culturale: il pubblico, attento e partecipe, ha seguito con interesse la conversazione che ha ripercorso l’ultima stagione politica del segretario del PCI. Telese ha restituito il ritratto di un Berlinguer lucido e rigoroso, capace di denunciare le degenerazioni della politica, ma anche profondamente umano, legato a valori di giustizia sociale e democrazia.
Attraverso documenti e testimonianze, l’autore ha consegnato un racconto vivo e appassionato, capace di suscitare emozione e riflessione. Un applauso caloroso ha accompagnato la conclusione dell’incontro, che ha segnato l’avvio di una settimana di appuntamenti a Manfredonia dedicati al lascito morale e politico di Berlinguer, fino all’attesa inaugurazione di un murale commemorativo.
FOTOGALLERY
1 commenti su "Manfredonia, Luca Telese: “I pensieri lunghi di Berlinguer sono ancora attuali. Nel 1984 aveva previsto tutto”"
Io vecchio di sinistra, rimpiango i vecchi politici di sinistra che stavano una volta.adesso sono tutti opportunisti, quelli locali hanno affossato Manfredonia, quelli nazionali l’Italia.hanmo consegnato il paese alla Meloni che oltretutto sta’ facendo le cose di sinistra.