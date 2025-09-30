Manfredonia, 30 settembre 2025. Con recente provvedimento, il Comune di Manfredonia ha emesso un’ordinanza di demolizione per una serie di opere edilizie realizzate senza i necessari titoli autorizzativi o in difformità rispetto alle concessioni rilasciate. Il provvedimento, firmato dal dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, ingegnere Lucio Barbaro, riguarda strutture riconducibili a più soggetti e ditte operanti nell’area, tra cui l’Acquapark di Milillo Rosa & C. sas, la Edil Marzocca e la ITI srl Immobiliare Turistica Ippocampo.

Le opere contestate

Secondo quanto accertato dal Comando di Polizia Locale e riportato nell’ordinanza, le irregolarità comprendono un’ampia gamma di manufatti: zone d’ombra in ferro, legno e cemento, locali in muratura adibiti a servizi igienici e depositi, strutture per la ristorazione, una piscina per bambini con scivoli, una vasca idromassaggio e persino recinzioni realizzate senza il rispetto delle precedenti autorizzazioni edilizie. In totale sono state censite 17 opere abusive, indicate puntualmente nei verbali di sopralluogo.

Nel giugno scorso, era stato presentato richiesta di permesso di costruire in sanatoria per regolarizzare le opere contestate. L’istanza, però, è stata archiviata il 1° settembre 2025 per incompletezza e carenza di documentazione.

L’ordinanza prevede che i responsabili procedano alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica. In caso contrario, le opere abusive e le aree interessate verranno acquisite gratuitamente al patrimonio comunale. Inoltre, saranno applicate sanzioni pecuniarie comprese tra 2.000 e 20.000 euro, con possibilità di arrivare al massimo previsto dalla legge nelle aree soggette a rischio idrogeologico.

Il provvedimento è stato trasmesso per competenza al Comando di Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri NAS di Foggia, oltre che ai settori comunali competenti e alla Provincia di Foggia. Gli ufficiali di polizia giudiziaria sono incaricati di vigilare sull’esecuzione della demolizione.

L’ordinanza porta la firma digitale del dirigente comunale Lucio Barbaro ed è stata istruita dal responsabile dell’ufficio vigilanza e abusivismo edilizio, Antonio Lupoli.

A cura di Michele Solatia.