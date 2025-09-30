Manfredonia, via libera alla variante per la riqualificazione delle ex Fabbriche di San Francesco

Nuovo passo avanti per il recupero dell’immobile delle ex Fabbriche di San Francesco. Con una determinazione del 24 settembre 2025, il dirigente del Settore Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali del Comune di Manfredonia, architetto Michele Prencipe, ha approvato la perizia di variante relativa al progetto finanziato nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile”.
L’intervento, che gode di un finanziamento complessivo pari a 300mila euro, si inserisce in un più ampio percorso di rigenerazione urbana avviato negli anni scorsi con la collaborazione della Regione Puglia e con la partecipazione del Comune di Zapponeta.
La genesi del progetto
Il recupero dell’ex complesso industriale di via San Francesco è stato ammesso a finanziamento regionale nel 2019 con un contributo da 300mila euro, successivamente regolato da un disciplinare siglato nel febbraio 2021 tra Regione e Comune.
Nel dicembre 2023 il Comune ha approvato il progetto esecutivo, che prevedeva lavori per circa 150mila euro e ulteriori risorse destinate ad arredi, imprevisti, direzione lavori e spese tecniche. A seguito di gara, i lavori sono stati aggiudicati nel giugno 2024 alla ditta Milkorì Group s.r.l. per un importo netto di 138mila euro.
La variante: motivazioni e contenuti
La necessità di una perizia di variante è emersa dopo i rilievi condotti in corso d’opera e le prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Foggia e BAT.
In particolare: è stato richiesto l’utilizzo della pietra di Apricena al posto del gres porcellanato per le pavimentazioni esterne, più coerente con il valore storico del bene; sono emerse criticità negli intonaci interni, caratterizzati da distacchi e infiltrazioni dovuti a umidità di risalita e presenza di reti elettrosaldate ossidate; è stato necessario sostituire alcuni infissi e modificare il tracciato di allaccio alla rete idrica, per ridurre l’impatto dei lavori sulle aree esterne.
La variante comporta un aumento dell’importo contrattuale di circa 12.971 euro (pari al 9,4%), senza però alterare il quadro economico complessivo del progetto, che resta fissato a 300mila euro grazie a una rimodulazione delle spese.
A cura di Michele Solatia.
3 commenti su "Manfredonia, via libera alla variante per la riqualificazione delle ex Fabbriche di San Francesco"
I lavori precedenti, che hanno provocato danni e quindi ora vanno rimossi, chi li ha progettati e chi li ha validati voglio sperare che non sia il solito dipendente comunale incompetente che sicuramente avrà partecipato all’onere dell’opera risultata non efficace allo scopo.
Quei soldi potrebbero essere investiti diversamente si altre soluzioni in quanto quella struttura con tutti i soldi che sono stati investiti per la ristrutturazione precedente è stata utilizzata pochissime volte, quindi perché buttare via altri soldi?
Precedente importo lavori quasi 1.200.000,00 €, gettati nel cessò.