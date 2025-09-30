Edizione n° 5839

BALLON D'ESSAI

"OMOSEX" // Pescara, referto con la dicitura “paziente omosex”: scoppia la polemica. Asl: “Annotazione inserita con consenso”
29 Settembre 2025 - ore  16:40

CALEMBOUR

SAN MICHELE // Manfredonia celebra la prima processione di San Michele Arcangelo 2025 (FOTO – VIDEO)
29 Settembre 2025 - ore  13:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Milano, il Consiglio comunale approva la vendita di San Siro a Inter e Milan

VENDITA Milano, il Consiglio comunale approva la vendita di San Siro a Inter e Milan

La votazione si è conclusa con 24 sì, 20 no e nessun astenuto, mentre due consiglieri non hanno partecipato al voto

Milano, il Consiglio comunale approva la vendita di San Siro a Inter e Milan

Milano, il Consiglio comunale - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Settembre 2025
Cronaca // Focus //

Dopo quasi 12 ore di discussione, il Consiglio comunale di Milano ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro ai club Inter e Milan. La votazione si è conclusa con 24 sì, 20 no e nessun astenuto, mentre due consiglieri non hanno partecipato al voto.

Con questa decisione, il Comune cede il Meazza e le aree circostanti per 197 milioni di euro, permettendo ai club di costruire un nuovo impianto moderno, mentre lo storico stadio verrà abbattuto in tempo per gli Europei di calcio del 2032. Il provvedimento è passato grazie alla scelta di Forza Italia di uscire dall’Aula, riducendo il quorum necessario, sebbene un consigliere dissidente, Alessandro De Chirico, abbia votato no.

La vicesindaca Anna Scavuzzo ha commentato: “Abbiamo provato a scrivere una pagina nuova e siamo solo all’inizio. C’è soddisfazione per la prospettiva di trasformare l’area di San Siro, su cui c’era preoccupazione per un futuro incerto”. Il sindaco Giuseppe Sala, presente per tutta la seduta, ha preferito rimandare commenti ufficiali, confermando però di essere contento del risultato.

Tra i 20 voti contrari, sette provengono dalla maggioranza, insieme a Lega, Fratelli d’Italia, Noi Moderati e al consigliere di Forza Italia De Chirico. Non hanno partecipato al voto Marco Fumagalli e Manfredi Palmeri. Durante la lunga discussione sono emerse polemiche, in particolare per la scelta della tagliola, che ha fatto decadere la maggior parte dei 239 emendamenti.

Scavuzzo ha commentato: “Quando ci sono posizioni diverse che si confrontano, la dialettica funziona così. La maggioranza dell’Aula si è espressa”. Ora la parola passa a Milan e Inter, chiamate a gestire una parte della pratica amministrativa finora poco affrontata dai club.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Spesso gli attori sono belli come li si vede sullo schermo. Ma sono molto più infelici di quanto non appaia e non si sappia.” (Claudia Cardinale)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.