Dopo quasi 12 ore di discussione, il Consiglio comunale di Milano ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro ai club Inter e Milan. La votazione si è conclusa con 24 sì, 20 no e nessun astenuto, mentre due consiglieri non hanno partecipato al voto.

Con questa decisione, il Comune cede il Meazza e le aree circostanti per 197 milioni di euro, permettendo ai club di costruire un nuovo impianto moderno, mentre lo storico stadio verrà abbattuto in tempo per gli Europei di calcio del 2032. Il provvedimento è passato grazie alla scelta di Forza Italia di uscire dall’Aula, riducendo il quorum necessario, sebbene un consigliere dissidente, Alessandro De Chirico, abbia votato no.

La vicesindaca Anna Scavuzzo ha commentato: “Abbiamo provato a scrivere una pagina nuova e siamo solo all’inizio. C’è soddisfazione per la prospettiva di trasformare l’area di San Siro, su cui c’era preoccupazione per un futuro incerto”. Il sindaco Giuseppe Sala, presente per tutta la seduta, ha preferito rimandare commenti ufficiali, confermando però di essere contento del risultato.

Tra i 20 voti contrari, sette provengono dalla maggioranza, insieme a Lega, Fratelli d’Italia, Noi Moderati e al consigliere di Forza Italia De Chirico. Non hanno partecipato al voto Marco Fumagalli e Manfredi Palmeri. Durante la lunga discussione sono emerse polemiche, in particolare per la scelta della tagliola, che ha fatto decadere la maggior parte dei 239 emendamenti.

Scavuzzo ha commentato: “Quando ci sono posizioni diverse che si confrontano, la dialettica funziona così. La maggioranza dell’Aula si è espressa”. Ora la parola passa a Milan e Inter, chiamate a gestire una parte della pratica amministrativa finora poco affrontata dai club.

