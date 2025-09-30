Edizione n° 5839

Morto Bambi, il cervo più famoso d'Italia

CRONACA Morto Bambi, il cervo più famoso d’Italia

Era malato da settimane, viveva in un'oasi in Valmalenco

Morto Bambi, il cervo più famoso d'Italia

Redazione
30 Settembre 2025
Cronaca

E’ morto il cervo più famoso d’Italia. Era ospite dell’oasi ecofaunistica Valmalenco di Braciascia a Chiesa in Valmalenco (Sondrio), costituita per ospitare l’animale, cresciuto dalla famiglia di un allevatore, Giovanni Del Zoppo, che lo aveva trovato in un bosco, quando era piccolo, e poi era diventato noto per le vicissitudini successive alla sua crescita e al suo spostamento dal recinto delle capre dell’allevatore in una struttura per cervi impossibilitati ad essere immessi in natura.

Ne era seguita una battaglia, la Valmalenco si era mobilitata per realizzare un mega recinto per Bambi con l’obiettivo di consentirgli il ritorno con i Del Zoppo. Alla fine era tornato affiancato da due cerve arrivate da un’oasi nel Bresciano. L’animale era malato da settimane ed è morto ieri. “Grazie Bambi per tutto quello che ci hai dato. Ciao, amico”, il saluto degli operatori dell’oasi che lo ospitava da alcuni anni.

Lo riporta l’ANSA

