Edizione n° 5839

BALLON D'ESSAI

"OMOSEX" // Pescara, referto con la dicitura “paziente omosex”: scoppia la polemica. Asl: “Annotazione inserita con consenso”
29 Settembre 2025 - ore  16:40

CALEMBOUR

SAN MICHELE // Manfredonia celebra la prima processione di San Michele Arcangelo 2025 (FOTO – VIDEO)
29 Settembre 2025 - ore  13:58

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Picerno-Foggia 2-1, Minelli: “Torniamo a casa con tanto rammarico”

RAMMARICO Picerno-Foggia 2-1, Minelli: “Torniamo a casa con tanto rammarico”

“Torniamo a casa con tanto rammarico, ma anche con la consapevolezza e l’orgoglio di aver dato tutto, pur sapendo che si può sempre migliorare”

Picerno-Foggia 2-1, Minelli: "Torniamo a casa con tanto rammarico"

Alessandro Minelli - Fonte Immagine: antennasud.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Settembre 2025
Cronaca // Focus //

Torniamo a casa con tanto rammarico, ma anche con la consapevolezza e l’orgoglio di aver dato tutto, pur sapendo che si può sempre migliorare”. Così Alessandro Minelli, difensore centrale del Foggia, commenta la sconfitta contro il Picerno allo stadio “Donato Curcio”.

Il giocatore sottolinea l’impegno della squadra e la volontà di crescere, nonostante il risultato negativo, evidenziando la necessità di migliorare ulteriormente per affrontare un campionato che si preannuncia impegnativo.

Lo riporta antennasud.com.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Spesso gli attori sono belli come li si vede sullo schermo. Ma sono molto più infelici di quanto non appaia e non si sappia.” (Claudia Cardinale)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.