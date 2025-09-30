Picerno-Foggia 2-1, Minelli: "Torniamo a casa con tanto rammarico"

“Torniamo a casa con tanto rammarico, ma anche con la consapevolezza e l’orgoglio di aver dato tutto, pur sapendo che si può sempre migliorare”. Così Alessandro Minelli, difensore centrale del Foggia, commenta la sconfitta contro il Picerno allo stadio “Donato Curcio”.
Il giocatore sottolinea l’impegno della squadra e la volontà di crescere, nonostante il risultato negativo, evidenziando la necessità di migliorare ulteriormente per affrontare un campionato che si preannuncia impegnativo.
Lo riporta antennasud.com.