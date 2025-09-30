Edizione n° 5840

30 Settembre 2025 - ore  11:07

30 Settembre 2025 - ore  10:01

Home // Focus // Quote passaggio turno Champions League 2026: chi arriva tra le prime otto del girone?

CHAMPIONS Quote passaggio turno Champions League 2026: chi arriva tra le prime otto del girone?

Secondo il confronto quote di Superscommesse, le big europee accreditate per arrivare tra le prime 8 in classifica sono Barcellona, Liverpool, PSG, Real Madrid, Arsenal, Bayern Monaco e Manchester City

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Settembre 2025
Focus // Sport //
Con l’inizio della fase a girone unico della Champions League, arrivata alla seconda giornata, è partita la caccia alle prime 8 posizioni in classifica: piazzamento che garantisce la qualificazione diretta agli ottavi di finale senza dover passare dagli spareggi. Ma quali sono le squadre favorite, secondo i bookmakers? Ecco cosa dicono le quote passaggio turno Champions League 2026.
Secondo il confronto quote di Superscommesse, le big europee accreditate per arrivare tra le prime 8 in classifica sono Barcellona, Liverpool, PSG, Real Madrid, Arsenal, Bayern Monaco e Manchester City, con quotazioni che vanno da un minimo di 1.15 per il club blaugrana a un massimo di 1.50 per quanto riguarda i Citizens e i bavaresi.
E le italiane? Tra le favorite della nostra Serie A per il passaggio del turno c’è in prima fila l’Inter, con una quota che oscilla tra 2.00 e 2.10. Leggermente più staccato il Napoli di Antonio Conte, la cui quotazione si aggira tra i 2.75 e 3.00. Qualche dubbio in più, invece, sulla Juventus, che vede le sue possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale tra quota 4.00 e 5.50. Chance al momento ridotte al lumicino per l’Atalanta, con una quota massima che arriva fino a 13.00.
Quote Passaggio Turno Champions 
Quota più alta nel confronto Superscommesse
Barcellona
1.15
Arsenal
1.25
Liverpool
1.33
PSG
1.40
Real Madrid
1.45
Manchester City
1.50
Bayern
1.50
Inter
2.10
Napoli
3.00
Juventus
5.50
Atalanta
13.00

 

