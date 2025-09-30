quote passaggio turno Champions League 2026 . Con l’inizio della fase a girone unico della Champions League, arrivata alla seconda giornata, è partita la caccia alle prime 8 posizioni in classifica: piazzamento che garantisce la qualificazione diretta agli ottavi di finale senza dover passare dagli spareggi. Ma quali sono le squadre favorite, secondo i bookmakers? Ecco cosa dicono le

Secondo il confronto quote di Superscommesse, le big europee accreditate per arrivare tra le prime 8 in classifica sono Barcellona, Liverpool, PSG, Real Madrid, Arsenal, Bayern Monaco e Manchester City, con quotazioni che vanno da un minimo di 1.15 per il club blaugrana a un massimo di 1.50 per quanto riguarda i Citizens e i bavaresi.

E le italiane? Tra le favorite della nostra Serie A per il passaggio del turno c’è in prima fila l’Inter, con una quota che oscilla tra 2.00 e 2.10. Leggermente più staccato il Napoli di Antonio Conte, la cui quotazione si aggira tra i 2.75 e 3.00. Qualche dubbio in più, invece, sulla Juventus, che vede le sue possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale tra quota 4.00 e 5.50. Chance al momento ridotte al lumicino per l’Atalanta, con una quota massima che arriva fino a 13.00.