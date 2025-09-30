Un cane è stato investito mortalmente questa mattina, martedì 30 settembre 2025, sulla SS 89 garganica all’altezza del km 165.300, in direzione Gargano.
Accanto al corpo senza vita dell’animale si trovavano altri quattro cani randagi, che sembravano vegliarlo. Gli animali sono stati successivamente allontanati con calma dalla carreggiata per garantire la loro sicurezza e quella degli automobilisti.
L’episodio è stato segnalato su Facebook dalle Guardie Ambientali Italiane – sede regionale di Manfredonia, che hanno provveduto ad allertare la Polizia Locale.
Lo riporta pugliareporter.com.
2 commenti su "Manfredonia. Statale 89: cane investito e ucciso. L’appello"
Ma qualcuno se chiesto come sta l’autista della macchina é adesso chi lo paga?…… La gente è strana ma strana davvero 🤔🤔😮💨 maaaa…. Ha dite agli amici del cane che i funerali si svolgeranno presso la chiesa contrada 😌 🤦
Perché non ci chiediamo come sta l’autista della macchina, è adesso chi lo pagherà i danni causati? 🤔 Il problema è che il cane con i suoi amici🤦🤦poteva causare incendi danni a cose e mezzi, anziché di preoccuparsi del povero cane ahimè pensate a risolvere il problema del randagismo🤢🤢🤢🤔🤔🤦🤦