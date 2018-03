San Severo, porto illegale di arma clandestina, fermato 20enne

Di:

San Severo – I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di San Severo hanno arrestato, ventenne nato ed residente nel centro dell’Alto Tavoliere, per detenzione e porto illegale in luogo pubblico di arma clandestina e ricettazione.con provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Foggia, a seguito delle indagini condotte dai militari dell’arma di San Severo, scaturite dal rinvenimento durante un controllo in una sala giochi, di una tracolla contenente una pistola “Smith & Wesson” calibro 9 di provenienza clandestina, con caricatore e relativo munizionamento, pronta per l’utilizzo, di cui Di Matteo, alla vista dei militari, si era libera prima di darsi alla fuga rendendosi così irreperibile per alcuni giorni. Le ricerche ininterrotte condotte dai carabinieri consentivano oggi di rintracciare Di Matteo ed eseguire l’ordinanza di custoria cautelare nel frattempo emessa dal tribunale di Foggia. L’arrestato è stato pertanto associato nel carcere di Foggia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.Redazione Stato, riproduzione riservata