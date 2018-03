I due atleti della Webbin, Domenico Facciorusso e Ibrahim Ba

Di:



Manfredonia, 30 ottobre 2014. Sono Domenico Facciorusso e Ibrahim Ba i due giovanissimi cestisti della Giuseppe Angel di Manfredonia, convocati per partecipare al Torneo delle Province. Il Torneo, che si svolgerà domenica 2 novembre a Bari (PalaBalestrazzi di Via Turati) vede la partecipazione di 48 cestisti classe 2001. Gli atleti saranno suddivisi in quattro squadre che si sfideranno nel turno di semifinale la mattina dalle 9 alle 11 e nel turno di finale dalle 15 alle 17. “In bocca al lupo a Domenico e Ibrahim, siamo orgogliosi di voi!”, dicono dalla società sipontina. Redazione Stato Basket, torneo province, Manfredonia: c’è la Angel ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.