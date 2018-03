A.Cera: no allo sblocca Italia, paese diviso

Di:

Roma, 30 ott. – Angelo Cera, deputato del Gruppo Per L’Italia, in dissenso dal proprio Gruppo, ha votato contro il provvedimento “Sblocca Italia”. “Fino a quanto ci saranno comportamenti del Governo che divideranno in due l’Italia, io voterò contro” fa sapere l’on. Angelo Cera, intervenendo alla Camera, in merito alle disposizioni prese dal Governo per le alluvioni del Gargano del mese di settembre. Non ho altro modo per esprime il mio dissenso da un comportamento del Governo che divide l’Italia in due – spiega Cera – i tempi biblici per dichiarare l’emergenza per calamità naturale e dieci milioni di euro stanziati sono la prova di un Governo che guarda a due Italia. Il Gargano, grande quanto una regione italiana, trattato in malo modo e in maniera diversa rispetto a un quartiere di Genova”.

E conclude: “continuerò a votare contro questo Governo fino a quanto non vedrò un modo di fare differente!”.

Redazione Stato