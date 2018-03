Missione Afghanistan (fonte image: lapresse) immagine d'archivio, non riferita al testo

(ansa) “Il Governo ha deciso di rimodulare il rientro di alcune capacità del contingente” dall’Afghanistan, “e di aumentarne la consistenza numerica” a fine 2015, “Lo afferma alla Camera il sottosegretario Domenico Rossi”. Lo afferma alla Camera il sottosegretario Domenico Rossi. (ansa) Afghanistan: Difesa, Italia resta, aumenta contingente ultima modifica: da

