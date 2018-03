PH INGV - ST

Di:



Manfredonia. SONO 39 gli eventi registrati dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) riferiti alla storia sismica di Manfredonia. Il primo evento è di magnitudo 6.0 ed è riferito al 1456, zona sismica Molise. Gli ultimi: magnitudo 4 con data 01.11.2002, magnitudo 2 -3 in data 01.06.2003, magnitudo 4 – 5, zona sismica Promontorio del Gargano, in data 29.05.2006. allegati

emidius.mi.ingv redazione stato quotidiano.it – riproduzione riservata INGV “Storia sismica di Manfredonia: gli eventi registrati” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.