Casa di riposo “Anna Rizzi”. “Lavoratori attendono 12 mensilità”

Di:

Foggia. ”La storia dei lavoratori della casa di riposo Anna Rizzi, ormai sta battendo tutti i record, essendo in arretrato di ben 12 mensilità di stipendio più la tredicesima; Ciò nonostante, tutti i lavoratori continuano a prestare servizio.

ADESSO BASTA !

I lavoratori intendo rompere il silenzio sulla situazione di forte disagio economica che stanno attraversando, sulle condizioni di lavoro esasperanti fino a portare alle dimissioni degli stessi.

Infatti ad oggi sono 3 le lavoratrici storiche che a un passo dalla pensione, sono state costrette, a causa delle condizioni massacranti e della predetta situazione, a dare le dimissioni.

Portare pazienza non è servito a niente se non ad aumentare il credito nei confronti della Coop.Soc.Carmine Consorziata Re Manfredi e della stessa nei confronti dell’Anna Rizzi.

A niente sono serviti i tavoli di concertazione sia comunali che prefettizi e nulla è cambiato dalla nomina della nuova Commissaria. La buona volontà dei Lavoratori non viene premiata mai. Quindi non resta che passare alle azioni legali per il recupero dei crediti, oltre a segnalare all’enti preposti tutte le irregolarità”.

SINDACATO USB

UNIONE SINDACALE DI BASE