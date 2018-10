Giovedì primo novembre mercati regolari in tutta la Puglia

Di:

Smentite seccamente le voci che parlerebbero di una chiusura totale del commercio in Puglia il prossimo primo novembre.

Secca la reazione delle due primarie Associazioni di Categoria UNIMPRESA Bari – Bat e CasAmbulanti dalle quali giungono le dichiarazioni del Presidente e Coordinatore, Savino Montaruli: “se qualcuno voglia ingenerare confusione e disorientamento nella Categoria farebbe bene a ravvedersene. Smentiamo assolutamente che giovedì primo novembre ci possa essere lo stop del commercio su aree pubbliche in Puglia, anzi sono state tutte accettate le nostre richieste di regolare svolgimento dei mercati nella giornata di Ognissanti, tranne che in qualche comune, come quello della città di bari dove la programmazione era stata anticipata ad inizio anno e comunque il mercato si terrà in giornata festiva. Sono quindi arrivate le conferme, in ultima quella di Brindisi e di Canosa di Puglia e l’attesa sta crescendo solo per il comune di Polignano a Mare da dove questa mattina mi hanno confermato, dall’Ufficio del Sindaco, la piena e totale volontà del Primo Cittadino di Polignano di far svolgere il mercato nella sua giornata naturale quindi giovedì primo novembre, come prevede la legge vigente.”

A momenti dunque dovrebbe giungere l’ordinanza di conferma del provvedimento anche per Polignano a Mare.

Andria, 30 ottobre 2018

Unimpresa Bari – Bat

CasAmbulanti Italia